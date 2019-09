‘Hij zei: ‘Ik kan niet begrijpen waarom niemand voor Virgil van Dijk gaat’’

Voor Newcastle United staat zaterdagmiddag een bezoek aan Liverpool op het programma. Voor Steve Bruce, tegenwoordig manager van the Magpies, is het een aanleiding om in herinnering te brengen dat hij Virgil van Dijk ooit naar Hull City had kunnen halen. The Tigers werden destijds echter afgetroefd door Southampton, dat hem voor een kleine zestien miljoen euro overnam van Celtic.

“Virgil van Dijk: wow, what a player. We weten allemaal hoe goed de aanval van Liverpool is, maar met het aantrekken van een doelman (Alisson Becker, red.) hebben ze een volgend niveau kunnen halen. Ik had Van Dijk naar Hull City kunnen halen. In die tijd dineerde ik met Kenny Dalglish en Celtic-eigenaar Dermot Desmond in Barbados. Ik ben nu een beetje aan het name-droppen, maar Desmond was altijd buitengewoon lyrisch over de beste spelers van Celtic”, zo tekent the Guardian op uit de mond van Bruce.

“Hij zei: ‘Henrik Larsson is zonder twijfel de beste speler die ik ooit voor Celtic heb zien spelen tijdens mijn tijd als eigenaar. Maar ik kan niet begrijpen waarom niemand voor Van Dijk gaat’. Ik dacht: dat is interessant, hij heeft veel van het voetbal gezien in de afgelopen twaalf jaar. Uiteindelijk heb ik een poging gewaagd, maar Southampton kwam eerder en wij hadden geen kans”, legt de huidige manager van Newcastle United uit. Bij Hull had hij wel Andy Robertson onder zijn hoede, die momenteel voor Liverpool speelt.

“Onze hoofdscout kwam naar me toe en zei: ‘Ik heb die jongen zien spelen bij Dundee United en we moeten hem nemen’. We hebben ons huiswerk gedaan, ik ben naar hem gaan kijken en we hebben hem gehaald”, blikt Bruce terug. “Het was een gok. Ik kan me nog herinneren dat hij aankwam met zijn moeder en dat hij haar hand vasthield. Om eerlijk te zijn, we hadden een aantal blessures en hij maakte op geweldige wijze zijn debuut. Daarna is hij alleen maar vooruit gegaan.”