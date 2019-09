Van de Beek leidde transfer De Wit in: ‘Zo dun is dat lijntje dus’

Dani de Wit gaf aan het begin van de zomer nog aan dat hij dit seizoen voor zijn kans wilde gaan bij Ajax, maar besloot vlak voor het sluiten van de transfermarkt naar AZ te verkassen. De middenvelder besloot de deur in de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht te trekken toen de transfer van Donny van de Beek naar Real Madrid geen doorgang vond, zo vertelt hij in Het Parool.

Van de Beek werd de afgelopen transferzomer nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid. Tot een overstap kwam het uiteindelijk niet. Toen bleek dat de Oranje-international bij Ajax bleef, koos De Wit voor een toekomst in Alkmaar. “Als Donny naar Real Madrid was gegaan, was het voor mij bij Ajax een heel ander verhaal geworden", aldus de 21-jarige De Wit. "Voor Donny zou een transfer naar Real fantastisch zijn geweest en voor mijn positie was dat ook beter. Zo dun is dat lijntje dus. Ik heb voor mezelf gekozen."

De Wit speelde lange tijd in de jeugdopleiding van Ajax en hikte onder trainer Erik ten Hag tegen het eerste elftal aan. Hij moest vaak genoegen nemen met een rol als invaller. “Ik droomde ervan basisspeler te worden van Ajax. Dat is niet gelukt, maar ik heb er alles aan gedaan om te slagen. Ik hoef mezelf niets te verwijten", aldus de middenvelder, die tot medio 2024 tekende bij AZ.