Lampard geeft update over Nederlander: ‘Er zijn complicaties opgetreden'

Het is alweer een jaar geleden dat Marco van Ginkel in dienst van PSV zijn laatste wedstrijd speelde. De 26-jarige middenvelder kreeg in de zomer van 2018 andermaal te maken met een knieblessure en moest onder het mes. Frank Lampard, manager van Chelsea, zegt op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers dat hij voorlopig nog niet op Van Ginkel rekent.

“Hij is nog voor een langere termijn geblesseerd. Helaas zijn er wat complicaties opgetreden rond zijn operatie. We willen geen precieze tijd voor zijn herstel neerzetten, maar laten hem rustig revalideren. Hij is heel ijverig en zijn houding kan niet beter. Ieder uur van de dag werkt hij keihard. Hij staat er positief in, ondanks dat ik ervan overtuigd ben dat het heel moeilijk voor hem is”, zo tekent Goal op uit de mond van Lampard.

Van Ginkel, die een jaar geleden geopereerd werd aan de kruisband in zijn rechterknie, revalideert samen met goede vriend Ruben Loftus-Cheek, die herstellende is van een afgescheurde achillespees. Tegelijkertijd neemt Lampard het tijdens het persmoment op voor César Azpilicueta, die in de eerste weken van het seizoen de nodige kritiek te verwerken heeft gekregen. “Vanwege zijn houding en professionaliteit is hij mijn aanvoerder. Hij is een geweldige speler voor de club geweest, heeft veel gewonnen en is niet zomaar een omstander.”

“Hij zal zelf het meest kritisch zijn op zijn eigen vorm. Ik zie geen probleem, topspelers slaan zich hier doorheen. Azpilicueta is een topspeler en ik denk dat er daardoor niks aan de hand is. Tegenwoordig zijn alle ogen op je gericht als je een foutje maakt, daar moeten spelers nu eenmaal mee kunnen omgaan. Azpi kan dat prima, maar ik heb in ieder geval geen problemen met hem”, stelt Lampard. Zijn ploeg neemt het zaterdagmiddag op tegen Wolverhampton Wanderers, dat tot dusver twee punten minder pakte dan Chelsea.