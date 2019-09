‘Als de KNVB eerder had aangeklopt, had hij voor Nederland gekozen’

Met spelers als Sergiño Dest en Mohamed Ihattaren is de discussie over jonge voetballers met een dubbel paspoort weer opgelaaid. Eerstgenoemde maakte zijn debuut al voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, terwijl Ihattaren de keuze tussen Marokko en Nederland voor zich uit schuift. Volgens onderzoek van het NRC Handelsblad worden voetballers met een dubbele nationaliteit afgeschrikt om voor Oranje te kiezen door de afstandelijke houding van de KNVB.

De laatste jaren hebben spelers met een dubbele nationaliteit steeds vaker niet voor Nederland gekozen. Met name Nederlandse voetballers met een Marokkaanse achtergrond kiezen voor een interlandloopbaan in het shirt van Marokko. Oussama Idrissi, Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zijn daar de laatste voorbeelden van. De broer van Ziyech en de vader van Idrissi laten aan de krant weten dat de ‘warme benadering’ van de Marokkaanse voetbalbond een belangrijke rol heeft gespeeld in de keuze van de twee spelers voor de Leeuwen van de Atlas.

Idrissi hoorde volgens zijn vader via de televisie dat bondscoach Ronald Koeman hem niet goed genoeg vond voor het Nederlands elftal. Vader Hassan noemt het ‘de westerse manier van communiceren’. “Een beetje arrogant”, vertelt hij. De Marokkaanse bond pakte het anders aan. Zij belden regelmatig om te informeren hoe het met de buitenspeler van AZ ging. Eind vorig jaar werd hij uitgenodigd voor een gesprek in Marokko, waarbij de hele bondsdelegatie aanwezig was. Idrissi werd duidelijk gemaakt dat hij fel begeerd was en dat hij in de toekomst een belangrijke rol ging spelen voor Marokko.

Idrissi doorliep de jeugdteams van Oranje, maar koos door de benadering van de Marokkaanse bond voor de nationale ploeg van Marokko. “Koeman had ook in een persoonlijk gesprek kunnen zeggen: je hebt nog stappen te maken, maar we houden je ontwikkeling in de gaten en komen er op terug. Als de Nederlandse bond eerder had aangeklopt, dan had Oussama voor Nederland gekozen”, stelt zijn vader. “Het gaat om zijn toekomst, hè. De liefde voor Marokko heeft hij, hij gaat er op familiebezoek, maar hij heeft weinig binding met het land.”

Hicham Ziyech, de oudere broer van de Ajax-buitenspeler, geeft aan dat de keuze voor Marokko werd genomen op basis van gevoel. “Bij zo’n keuze gaat het om kleine dingen. Voelt iets goed of niet? In Hakims geval ontbrak het gevoel voor Oranje”, legt hij uit. “Als je voor ‘die Marokkaan’ doorgaat, waarom zou je dan voor Nederland kiezen? De bond liet Hakim links liggen. Hij was echt top in de tijd dat hij voor Marokko koos. Dertien goals in zijn eerste Eredivisie-seizoen, 21 assists, dan verwacht je toch dat je gezien wordt?”

Of Ziyech een andere keuze had gemaakt als hij anders was behandeld door de Nederlands voetbalbond? “Daar laat ik mij niet over uit. Zeker is dat de KNVB niet haar best heeft gedaan. Als je iemand graag wil, dan laat je dat blijken, met overtuiging. Die ontbrak. Waarom denk je dat Hakim voor Twente koos in plaats van Feyenoord? Omdat Twente een overtuigender verhaal had dan Feyenoord. Twente gelóófde in hem.” In een reactie laat Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, weten dat de bond in gesprek gaat met jonge spelers die over een dubbel paspoort beschikken. Familie wordt daar niet expliciet bij betrokken.