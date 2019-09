Kieft prijst Depay: ‘Het niveau Salah en Mané moet het richtpunt zijn’

Wim Kieft is in zijn column voor De Telegraaf lovend over Memphis Depay en Hakim Ziyech. De oud-speler vindt de twee internationals vergelijkbaar. Hij ziet veel potentie in de spelers van Olympique Lyon en Ajax, maar benadrukt dat beiden nog te veel fouten maken om tot de absolute top te behoren. Volgens Kieft leggen Depay en Ziyech zoveel risico in hun spel, dat er een hoop fout kan gaan. De voormalig Oranje-international denkt dat wanneer Depay hetzelfde niveau bij zijn club haalt als bij het Nederands elftal, hij kan gaan behoren tot de absolute wereldtop.

“Als Memphis Depay of Hakim Ziyech aan de aftrap staan, dan kijk je echt uit naar een wedstrijd. Beiden, gezegend met nagenoeg identieke karaktertrekken, geven iets extra’s en zijn de slagroom op de taart”, aldus de voormalig topspits. “Ze kunnen je met hun kwaliteiten verschrikkelijk bekoren, maar net zo goed kan je je ontzettend ergeren aan die twee. Dat je je afvraagt: hoe kan het nou dat ze zo slordig spelen en dat hen werkelijk niets lukt?”

“Depay is voor mij een potentiële Europese topspeler en om die belofte in te lossen, moet zijn rendement nog verder omhoog”, schrijft Kieft in de krant. Hij vindt dat de aanvaller van Oranje stabieler moet worden in zijn topprestaties. “Daarvoor moet hij zijn acties af en toe doseren. De twee Ronaldo’s hebben in eenzelfde fase gezeten in hun carrière en zowel de Braziliaanse als de Portugese lukte het de volgende stap te maken. Vaak dacht je: doe eens even normaal. Later beheersten ze het om constanter te presteren en minder fouten te maken, zonder dat ze concessies deden aan de risico’s in hun spel.”

“Dat is te hoog gegrepen voor Depay, maar het niveau Mohamed Salah en Sadio Mané moet het richtpunt zijn”, vervolgt Kieft. “Bij Oranje tikt hij dat niveau al aan. Speelt mee dat hij met Virgil van Dijk, Wijnaldum, Daley Blind, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt ploeggenoten heeft die er altijd staan en nooit hopeloos zullen falen. Zij zorgen voor stabiliteit en balans in de achterhoede, op het middenveld en voorin speelt Ryan Babel altijd op safe, zodat Depay kan doen en laten wat hij wil.” Waar Depay een belangrijke rol vervulde bij Oranje, zat hij vrijdagavond bij Lyon tegen Amiens (2-2) negentig minuten op de bank.