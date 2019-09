‘Ik kan het wel begrijpen dat mensen hem met Johan Cruijff vergelijken’

Barcelona hervat de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Valencia. Danny Blind volgt de wedstrijd met bovengemiddelde interesse, daar hij als technisch commissaris van Ajax nauw betrokken was bij de verkoop van Frenkie de Jong aan de Catalanen. In gesprek met De Telegraaf gaat de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal in op de kwaliteiten van de middenvelder.

De Jong had zijn debuut al gemaakt in het eerste elftal van Willem II toen hij de overstap maakte naar Ajax. “Frenkie was relatief een laatbloeier, want er zijn bij Ajax tal van voorbeelden van spelers die op hun zeventiende of achttiende al in het eerste doorbraken”, reageert Blind op de vraag wanneer hij door had dat Ajax een enorm talent in huis had gehaald. “De Jong is op wat latere leeftijd in de opleiding gekomen en speelde één jaar op Eerste Divisie-niveau in Jong Ajax. Daar zag je al dat hij speciaal was. Maar het moment dat je denkt ’nu gaat er een toptransfer plaatsvinden’, is afgelopen seizoen geweest. En eigenlijk van het begin af aan.”

De elfvoudig Oranje-international wordt regelmatig in een adem genoemd met Johan Cruijff en Blind snapt dat wel. “Ik kan het wel begrijpen dat mensen hem met Johan Cruijff vergelijken. Frenkie is een andere speler, omdat hij geen aanvaller is en dus zijn positie anders is. Maar de manier waarop hij tegenstanders uitspeelt en dribbelend afschudt – aan de bal kappen, draaien én versnellen – was ook karakteristiek voor Johan”, aldus Blind. “En hij heeft ook de motoriek en ranke lichaamsbouw van Cruijff. Maar ik vind het altijd lastig om er een stickertje op te plakken. Frenkie is Frenkie.”

Blind vindt het lastig om aan te geven waar het niveau van De Jong ligt. De ex-trainer van onder meer Ajax verwacht dat de middenvelder gaandeweg zijn draai gaat vniden bij Barcelona en een vaste basisplaats krijgt. “Met zijn kwaliteiten is hij voor een x-aantal jaren een blijvertje in de top. Hogerop dan Barcelona kan nauwelijks. Frenkie moet nu proberen zo lang mogelijk optimaal te functioneren en veel prijzen te pakken. Dat hij nu nog niet op zijn beste positie staat, zie ik niet als negatief. Sergio Busquets is nog niet aan het einde van zijn Latijn, dus zal Frenkie zich als een van de twee nummers tien – in een rol iets meer naar voren – moeten aanpassen. Ik denk dat dit goed is voor zijn ontwikkeling als voetballer.”