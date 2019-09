Lille OSC reist ‘vol plezier’ en met een gericht vizier af naar Amsterdam

Lille won vrijdagavond nipt met 2-1 van Angers, waardoor de Franse ploeg met een tevreden gevoel zal afreizen naar Amsterdam. Komende dinsdag staat de Champions League-wedstrijd tegen Ajax op het programma en trainer Christophe Galtier ziet mogelijkheden. “Maar als we dinsdag, bij een 2-0 voorsprong, zo spelen, dan verliezen we”, wordt de coach geciteerd door RMC Sport.

“Het is altijd moeilijk om dit soort duels te winnen na een interlandperiode” vervolgt Galtier zijn verhaal. “Het is al erg lastig om wedstrijden te winnen in de Ligue 1, laat staan wanneer je tegen Ajax in de Champions League speelt. Het belangrijkste vanavond was in ieder geval om te winnen.” De trainer benadrukte dat zijn ploeg nog jong is en het daarom nog zo spannend werd.

“We hebben spelers van negentien of twintig jaar oud die meedoen. Ze hebben wel talent, maar nog niet de ervaring van spelers die 27 of 28 jaar oud zijn. Maar ze zullen snel leren”, aldus Galtier, die de leeftijd van zijn spelers niet als excuus wil aandragen. De coach zal zaterdag overigens al in Amsterdam zijn om het duel tussen Ajax en sc Heerenveen te aanschouwen.

“Vanaf nu mogen en kunnen we aan de confrontatie met Ajax gaan denken. We zullen ons goed voorbereiden en willen goed voor de dag komen. We weten wat voor tegenstander we gaan treffen, we weten dat het moeilijk gaat worden. Maar we reizen vol plezier naar Amsterdam.” Naast Lille treft Ajax ook Valencia en Chelsea in de groepsfase van de Champions League.