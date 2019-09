René van der Gijp verbijsterd: ‘Alsof er iemand opgebaard lag!’

René van der Gijp is verbaasd over de negatieve tendens over de eerste helft van het Nederlands elftal tegen Duitsland vorige week. Oranje wist met 2-4 te winnen tegen die Mannschaft, ondanks een 1-0 achterstand bij rust. Van der Gijp kan niet begrijpen dat de analisten bij de NOS zo somber oordeelden over het spel van Nederland tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd.

De analist constateert bij Veronica Inside dat Duitsland vanaf de eerste minuut al achteruit zakte. "Iedereen schrok ervan. Die voetbalden helemaal niet", begint Van der Gijp. "Het gekke is dat ze, ondanks dat ze niet voetbalden, een voorsprong hadden in de rust. Dat is voetbal. Daar moet je doorheen kijken. En dan zie ik Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk kritisch over de eerste helft zijn..."

"Ik geloof dat wij negentig procent balbezit hadden", benadrukt de oud-voetballer in zijn betoog. "Oké, het was niet vloeiend, het kon beter. Maar het was toch gewoon goed? Die Duitsers hebben niets gedaan. De hele wedstrijd niets." Van der Gijp was vooral niet gecharmeerd van de analyses van de eerste twintig minuten bij Studio Voetbal.

"Alsof er iemand opgebaard lag! Ik denk: jongens, we winnen met 2-4 van Duitsland. Kom op. Je mag best wel een beetje kritisch op de eerste helft zijn. Dat mag wel. Maar aan de andere kant speelden we ze toch weg? De eerste helft was eigenlijk ook niet zo slecht. Alleen die Duitsers wilden gewoon niet voetballen", besluit Van der Gijp.