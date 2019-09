Ajax-middenvelder beleeft pijnvrij rentree: ‘Een geweldig gevoel’

Carel Eiting heeft vrijdagavond eindelijk weer eens een competitiewedstrijd afgewerkt, al was de uitslag van het uitduel van Jong Ajax met koploper De Graafschap niet positief te noemen: 3-2. De jonge middenvelder van Ajax, die ruim een halfjaar uit de roulatie was wegens een zware knieblessure, is desondanks gelukkig met zijn optreden in Doetinchem.

“Voor mij persoonlijk was het heel leuk om weer te spelen”, zegt Eiting na afloop tegenover FOX Sports. “Eindelijk weer die wedstrijdspanning en weer het gevoel van moeten presteren. In de gym moet je ook presteren, maar dit was voor het 'echie'. In de gym moet je het voor jezelf doen, nu ook voor het team, de trainer en iedereen die komt kijken. Ik ben echt heel blij dat ik weer minuten kan maken.”

Eiting voelde tegen De Graafschap tot zijn opluchting geen enkele keer pijn aan zijn knie. “Dat is echt heel fijn”, beaamt de controleur. “Ik had een oefenwedstrijd (tegen FC Utrecht, red.), dat was de eerste keer, en dan ben je er nog wel een beetje mee bezig. Daarom was het heel fijn dat ik die wedstrijd even tussendoor kon spelen en ik nu (tegen De Graafschap, red.) vrij in mijn hoofd kon zijn. Dat is een geweldig gevoel.”

Eiting werd halverwege gewisseld, toen Jong Ajax met een 0-2 voorsprong op zak op weg leek naar een zege. De Graafschap zette de boel na rust echter volledig op zijn kop en won alsnog met 3-2. “De jongens hebben er alles aan gedaan, maar helaas mocht het niet zo zijn vanavond. Op een gegeven moment stond het redelijk, maar het was heel zwaar om dat vol te houden.” Ralf Seuntjens tekende tien minuten voor tijd voor de winnende treffer voor De Graafschap, dat met dertien punten uit vijf duels lijstaanvoerder is in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax bezet de tiende plaats.