Lyon loopt zonder Memphis Depay en met Kenny Tete schade op

Olympique Lyon heeft vrijdagavond geen goede zaken gedaan in de Ligue 1. De ploeg van trainer Sylvinho kwam op bezoek bij Amiens niet verder dan een punt, ondanks een dubbelslag van Moussa Dembélé: 2-2. Kenny Tete mocht in de basis starten en speelde de volledige wedstrijd, terwijl Memphis Depay negentig minuten op de bank zat.

Lyon deed tot op heden goed mee in de top van de Franse competitie en stond na vier wedstrijden op zeven punten. Vrijdagavond diende de uitgelezen mogelijkheid zich aan om in ieder geval voor even de koppositie in de Ligue 1 te pakken. Lyon had veel moeite met Amiens, dat in de blessuretijd alsnog een punt wist over te houden aan het duel.

Christophe Jallet zette zijn ploeg vroeg in de wedstrijd nog op voorsprong, maar daarna deed Dembélé van zich spreken. De aanvaller wist twee keer toe te slaan, waardoor een overwinning voor les Gones lonkte. In extra tijd moest Lyon echter een dreun incasseren, aangezien invaller Mathieu Bodmer voor de gelijkmaker aantekende: 2-2.