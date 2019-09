Wolfsburg verzuimt koppositie in te nemen ondanks treffer Weghorst

VfL Wolfsburg heeft vrijdagavond verzuimd om de koppositie over te nemen van RB Leipzig in de Bundesliga. Wout Weghorst tekende voor het enige doelpunt van de bezoekers in de uitwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf (1-1). Wolfsburg bezet na vier wedstrijden de tweede plaats, met acht punten. Leipzig heeft negen punten verzameld en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Wolfsburg kende een tegenvallende start in Düsseldorf, daar de thuisspelende ploeg al na een kwartier spelen aan de leiding kwam. Niko Gieselmann beoordeelde een voorzet vanaf de zijkant op juiste wijze en knalde de bal vervolgens op fraaie wijze in de bovenhoek. De euforie bij Düsseldorf was echter van korte duur, want na een halfuur spelen troefde Weghorst enkele verdedigers af om vervolgens raak te schieten in de rechterbenedenhoek.

In de tweede helft gingen beide ploegen op jacht naar de winnende treffer, zonder dat er een winnaar uit de strijd kwam. Weghorst leek kort na rust te scoren, maar dankzij een fabelachtige redding van doelman Zack Steffen bleef een voorsprong van de bezoekende ploeg uit. Josip Brekalo, die een belangrijk aandeel had in de gelijkmaker van Weghorst, kreeg tien minuten voor tijd te maken met de uitblinkende Steffen, die een schot richting de linkerhoek onschadelijk maakte. Wolfsburg verliet Düsseldorf met een verdiend punt, maar Weghorst en consorten zullen waarschijnlijk balen van het feit dat de koppositie niet werd ingenomen.