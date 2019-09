‘Hij kreeg een sms van Ten Hag: ’Ga jij mij steunen bij Ajax?‘’

Erik ten Hag verscheen onlangs niet op het Voetballer van het Jaar Gala vanwege de in zijn ogen 'suggestieve berichtgeving' van De Telegraaf, mede-organisator van het jaarlijkse evenement. Volgens Valentijn Driessen ligt de situatie een stuk genuanceerder en de chef voetbal van de krant zet zijn mening vrijdagavond in Veronica Inside kracht bij.

Driessen stelt dat Ten Hag controle wil houden over de media. “Het is een controlfreak, dus hij probeert het natuurlijk wel”, aldus de verslaggever. “Collega Mike Verweij sprak hem net voor hij naar Ajax ging. Hij kreeg een sms: 'Ga jij mij steunen bij Ajax, Mike?' Mike reageerde vervolgens: 'Als jij gewoon wint en goed speelt, steunen we je. Maar we blijven je natuurlijk wel kritisch volgen.' Zo staan wij er gewoon in en zo moet je er ook in staan, vind ik. Het maakt mij geen reet uit of hij het leuk vindt. Ik zit daar gewoon als journalist. Als ik het goed vind schrijf ik het en anders ook.”

Driessen benadrukt dat hij geen persoonlijke vete uitvecht met Ten Hag, wat hier en daar is beweerd in de afgelopen tijd. “Nee, totaal niet. Dat speelt echt geen enkele rol. Ook niet dat hij kaal is of een Tukker is, hij niet Amsterdams praat of slecht uit zijn woorden weet te komen. Het gaat er alleen maar om wat hij met Ajax doet.” De formatie van Ten Hag hervat de competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Johan Derksen gaf ook zijn mening over Ten Hag. “Ik las inderdaad dat Ten Hag had gezegd dat hij de hele Nederlandse mediawereld onder controle heeft, behalve De Telegraaf. Wie denkt Ten Hag dat hij is dan? Het doet mij herinneren aan Louis van Gaal die tegen mij zei: 'Ik heb de hele mediawereld onder controle, behalve de columnisten.' Ik zei toen gelijk: 'Gelukkig maar, Louis.'”