Debutant Radamel Falcao schiet Galatasaray naar moeizame overwinning

Galatasaray heeft zich weer in de bovenste regionen van de Super Lig gemeld. De ploeg van Fatih Terim wist vrijdagavond met 1-0 te winnen van Kasimpasa, dat na vier wedstrijden nog altijd wacht op de eerste zege. Radamel Falcao, onlangs overgekomen van AS Monaco, was de matchwinner door in de eerste helft voor de enige treffer te zorgen.

Galatasaray, met Ryan Babel in de basis en Ryan Donk op de bank, moest in eigen huis winnen om enigszins in het spoor te blijven van de top in Turkije. De thuisploeg had het meeste balbezit en ook iets meer overwicht, maar Cim Bom had moeite om het net te winnen. Falcao zorgde uiteindelijk voor de beslissende treffer.

De spits zette vanaf de linkerkant een mooie aanval op en mocht uiteindelijk vanaf de zestien meter uithalen. Via een verdediger van Kasimpasa belandde de bal uiteindelijk in het doel: 1-0. Galatasaray gaf daarna de overwinning niet meer uit handen, hoewel Kasimpasa niet kansloos leek om er alsnog met een resultaat te vertrekken.