Lille OSC kent goede generale voor ‘Ajax’ en is mede-koploper

Lille OSC kent een goede generale voor de uitwedstrijd van dinsdag tegen Ajax in de Champions League, want vrijdagavond werd op eigen veld met 2-1 gewonnen van Angers. Lille stijgt dankzij de thuiszege naar de vierde plaats in Ligue 1, met negen punten uit vijf duels. Koploper Paris Saint-Germain, nummer twee Stade Rennes en nummer drie OGC Nice hebben evenveel punten, maar een wedstrijd minder gespeeld.

Victor Osinhem kreeg halverwege de eerste helft een grote mogelijkheid om de score te openen voor Lille, maar de Nigeriaanse aanvaller liet een goede kans in het strafschopgebied. Het schot van dichtbij van Osinhem zeilde naast het doel. Vijf minuten voor tijd had de spits van Lille meer geluk, toen een rebound enigszins gelukkig voor zijn voeten viel. Bijna op de doellijn faalde de Afrikaan niet, waardoor Lille met een 1-0 voorsprong aan de rust begon.

Lille nam acht minuten na rust een voorschot op de overwinning, toen Luiz Araújo in de linkerhoek raak schoot na een knappe soloactie. Luttele minuten daarvoor kreeg Angers een grote kans om op gelijke hoogte te komen, maar Pierrick Capelle werd in kansrijke positie gestuit door Lille-doelman Mike Maignan. Stéphane Bahoken tekende in de slotfase voor de aanslutingstreffer namens Angers, maar de zege van Lille kwam niet meer in gevaar. De Fransen lijken klaar voor de ontmoeting met Ajax van dinsdag in de Johan Cruijff ArenA.