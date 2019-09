Sergiño Dest moet voor keuze worden gesteld en verwacht snel duidelijkheid

Ajax bracht vrijdagmiddag naar buiten dat Sergiño Dest zijn contract in de Johan Cruijff ArenA had verlengd. De vleugelverdediger, die nu tot medio 2022 vastligt in Amsterdam, is trots dat de club zoveel vertrouwen in hem uitspreekt. "Het is een ongelooflijk gevoel om bij te tekenen", laat de rechtsback in gesprek met FOX Sports weten.

"Dit is de basis van mijn carrière, dus ik ben ze heel dankbaar en probeer ze nu terug te betalen. Mijn ouders hebben me op zien groeien in de sport en het is voor hen ook heel mooi om dit te zien. Het was ook nog niet zolang geleden dat ik had getekend voor de eerste keer”, aldus Dest, die na zijn debuut voor Ajax 1 ook al nieuwe doelen heeft vastgesteld.

“Het volgende doel is kampioen worden en de Champions League winnen, alle prijzen pakken dit seizoen. Ik wil mezelf laten zien in het mooie stadion”, aldus de back, die momenteel ook veel in het nieuws is vanwege zijn naderende keuze inzake zijn interlandcarrière. De verdediger laat waarschijnlijk spoedig weten of hij voor de Oranje of de Verenigde Staten kiest.

“Ik heb beide opties nog steeds opengehouden. Dat zal ik ook blijven doen, tot ik voor een moment sta waarop ik de keuze moet maken. Het zal snel naar voren gebracht kunnen worden, maar nu nog niet”, besluit Dest, die sinds 2012 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers speelt. Tot dusver speelde de vleugelverdediger zeven wedstrijden in de ploeg van Erik ten Hag.

De trainer van Ajax liet vrijdag weten dat hij heeft gesproken met Dest over zijn keuze. "Uiteraard heb ik het daar met hem over. Je wisselt met hem van gedachten, maar die jongen moet natuurlijk zijn eigen keuze maken: waar ligt zijn gevoel?", aldus Ten Hag. "Ik heb de KNVB en Ronald Koeman ook getipt dat ze op hem moeten letten. Toen hebben ze het bij de KNVB opgepakt."