‘Hij denkt dat ik nog wel een bepaalde rol kan spelen bij Ajax’

Siem de Jong is door trainer Erik ten Hag voor de eerste keer dit seizoen opgenomen in de wedstrijdselectie van Ajax, al moet nog blijken of de aanvallende middenvelder zaterdag speeltijd krijgt in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Jong hoopt ondanks zijn status van reservespeler van waarde te kunnen zijn in deze jaargang voor Ajax.

De Jong maakte onlangs zijn opwachting in de oefenwedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. “Ik denk dat ik er nu dichtbij zit”, aldus de dertigjarige middenvelder, die gezien zijn leeftijd niet in aanmerking komt voor speelminuten namens Jong Ajax, tegenover Ajax TV. “Ik wist wat de situatie zou zijn en daar heb ik af en toe ook met de trainer over gesproken. Hij (Ten Hag, red.) denkt, en dat idee heb ik zelf ook, dat ik nog wel een bepaalde rol kan spelen voor het team en die rol hoop ik te vervullen dit seizoen.”

“Ik probeer zoveel mogelijk speelminuten te maken, want dit voelt wel als thuiskomen”, benadrukt De Jong, afgelopen seizoen door Ajax uitgeleend aan Sydney FC. “Ik hoop nog wel een aantal jaar te kunnen spelen. In eerste instantie wil ik natuurlijk bij Ajax een rol vervullen. Mijn doel is om minuten te maken dit seizoen.” De Jong beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een verbintenis tot medio 2020.

De tijdelijke overgang naar Sydney FC afgelopen seizoen had volgens De Jong een reden, aangezien wedstrijden spelen namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie geen optie was. “Het was een mooie ervaring en ik heb wedstrijdritme opgedaan.“ Een langer verblijf in de Australische A-League is nooit een optie geweest voor De Jong. “Het was met voorbedachten rade dat het voor een jaar zou zijn.” Bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen sloot de middenvelder weer aan bij Ajax. “Ik moest laten zien dat ik fit genoeg was, maar helaas kreeg ik een kleine blessure. Dat was wel echt een nadeel voor mij.”