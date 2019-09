Klopp heeft goed en slecht nieuws voorafgaand aan rentree in CL

Alisson Becker is tot minstens half oktober uit de roulatie, zo verklaart Liverpool-manager Jürgen Klopp vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van the Reds van zaterdag tegen Newcastle United. Alisson liep op de openingsdag van het seizoen tegen Norwich City een kuitblessure op en is sindsdien niet inzetbaar.

Volgens Klopp vordert het herstel van Alisson gestaag. “Maar we gaan hem geen druk opleggen”, zo benadrukt de manager van de Champions League-winnaar. “De kuitblessure zag er in eerste instantie behoorlijk ernstig uit. Het ziet er nu veel beter uit, en dat is natuurlijk geweldig nieuws voor ons en voor Alisson, maar we weten nu nog niet wanneer hij definitief terugkeert.” De verwachting is dat Adrían de komende zeven wedstrijden van Liverpool onder de lat staat.

“We hadden gehoopt dat Alisson na de volgende interlandperiode (in oktober, red.) weer beschikbaar zou zijn, maar momenteel is daar niets zinnigs over te zeggen. Zoals ik al eerder zei: wij gaan Alisson geen enkele druk opleggen. Hopelijk vervolgt de rest van het seizoen zonder problemen, dat is het uitgangspunt”, voegt Klopp daaraan toe. Alisson keert wellicht terug in het uitduel van Liverpool met Manchester United op 20 oktober.

Klopp heeft beter nieuws over Naby Keïta, die een heupblessure opliep in aanloop naar het duel om de Europese Super Cup met Chelsea van een maand geleden. De middenvelder staat voor een rentree bij Liverpool. “Naby is veel dichter bij een terugkeer dan Ali (Alisson, red.)”, aldus Klopp. “Misschien begint hij weer met trainen als we volgende week terugkomen van de wedstrijd tegen Napoli (dinsdag in de Champions League, red.).” Liverpool speelt in de groepsfase van het miljardenbal verder tegen Red Bull Salzburg en Racing Genk.