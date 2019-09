Ziyech lyrisch: ‘Als je die humor begrijpt, is het een goede vent’

Hakim Ziyech geniet van de samenwerking met Erik ten Hag. Er deden verhalen de ronde dat de middenvelder van Ajax, zeker na het vertrek van assistent Alfred Schreuder naar TSG Hoffenheim, niet te spreken was over de kwaliteit van de technische staf van de Amsterdammers. De Marokkaans international benadrukt in gesprek met FOX Sports echter dat hij Ten Hag hoog heeft zitten.

Ziyech kwalificeert Ten Hag als iemand met 'een goede visie op het voetbal'. “Hij is aanwezig op de trainingen. Als hij iemand beter maakt, dan is dat goed. Als trainer moet je aanwezig zijn, zeker op trainingen waarop het op momenten niet scherp is. Tactisch is hij heel sterk. Het is een trainer die altijd met voetbal bezig is. Ik denk dat dat voor een club als Ajax heel belangrijk is.”

De spelmaker geeft aan dat hij ook wel lol kan trappen met Ten Hag, nadat hij uiteindelijk was gewend aan het karakter van de trainer. “Je kunt zeker met hem lachen en dat geldt ook voor de anderen die in de technische staf zitten. Vergeleken met mij heeft hij misschien een hele andere humor, maar als je die humor eenmaal begrijpt, dan is hij een goede vent.”

Ziyech durft risico in zijn spel te leggen, maar volgens analisten kan dit gegeven er ook voor hebben gezorgd dat de absolute top geen interesse heeft in de middenvelder. “Ik snap wat je bedoelt, maar soms zit je zo diep in een wedstrijd, op een moment dat de stand er ook om vraagt, dan ben ik iemand die naar de ruimtes en momenten zoekt', reageert Ziyech op Hans Kraay junior. “Of dat fout gaat of niet, dat maakt mij niet uit. Ik probeer het gewoon nog een keer, want dat is mijn kwaliteit. Als het lukt, hoor je iedereen: ha ha ha. Als het niet lukt, krijg je iedereen tegen je.”

De creatieveling heeft al aardig wat prijzen gewonnen, maar kan dit geluk jammer genoeg niet delen met zijn vader. “Als je naar de jeugdopleiding van Heerenveen ging, zie je altijd ouders langs de zijlijn staan. Op dat soort momenten dacht je er vaak aan. Als zoon wil je je vader heel trots maken. Helaas was dat niet voor mij bestemd. Ik deel het succes met mijn moeder en dat had ik ook graag met hem willen delen.”