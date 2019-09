Arne Slot blij met ‘Jong Oranje-enclave’: ‘Het is mooi dat ze indruk maakten’

Arne Slot beseft dat hij bij AZ over een erg talentvolle selectie beschikt. Vier van zijn spelers maakten onderdeel uit van het Jong Oranje dat afgelopen week met 5-1 won van Jong Cyprus en daar was de geblesseerde Myron Boadu nog niet eens bij. "Mooi om te zien dat er vier van onze jongens in de basis stonden en ook nog indruk maakten met hun spel", aldus Slot op de persconferentie.

Dani de Wit, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Owen Wijndal waren dinsdag allen basisspelers in het team van bondscoach Erwin van de Looi. "Wat dat over AZ zegt? Dat we veel jonge, talentvolle spelers uit Nederland in onze selectie hebben. En aan Koopmeiners en De Wit zie je dat ze een klik hebben en bij Jong Oranje al langer met elkaar samenspelen", zegt Slot.

Waarschijnlijk had ook Boadu onderdeel uitgemaakt van het elftal, ware het niet dat hij een bovenbeenblessure opliep. "Myron heeft de afgelopen dagen gerevalideerd en gaat vrijdag weer voor het eerst met de groep meetrainen. We moeten kijken hoe dat uitpakt. Dat geldt ook voor Ferdy Druijf en Ron Vlaar. Dat zijn spelers die de afgelopen dagen bij de medische staf hebben gelopen en apart hebben getraind, maar ze zijn in staat om weer mee te trainen."

AZ speelt zaterdag 'thuis' tegen Sparta Rotterdam. Door de stadionproblemen van de Alkmaarders wordt dat duel gespeeld op het kunstgras van het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Toch blijft AZ op echt gras trainen. "Als wij het gras sproeien, gaat de bal ook snel rond. En als we op kunstgras zouden willen trainen, moet je het eigenlijk bij ADO zelf doen, omdat elk kunstgrasveld anders is."