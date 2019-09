‘Misschien heb ik het vorig seizoen wel iets te goed gedaan bij Ajax’

Joël Veltman is dit seizoen bijna niet meer weg te denken uit het basiselftal van Ajax, maar de verdediger wilde deze zomer eigenlijk vertrekken. Volgens de rechtsback annex centrumverdediger waren er meerdere geïnteresseerde clubs, waaronder West Ham United. "Iedereen weet dat ik graag nog een keer in het buitenland speel", aldus Veltman tegenover de NOS.

"Er waren meerdere clubs, maar Ajax stak er een stokje voor. Ik wilde verder kijken naar een nieuwe stap, maar ik mocht niet weg", zegt Veltman, die eind augustus zijn aflopende verbintenis met een jaar verlengde en daardoor volgende zomer niet transfervrij weg kan. "Twee jaar geleden wilde ik ook al weg, maar toen raakte ik geblesseerd. Ik ben aan mijn achttiende seizoen begonnen hier, maar ik zit nog goed hoor."

Veltman maakte in de tweede helft van vorig seizoen zijn rentree na een kruisbandblessure. Als rechtsback had hij een belangrijk aandeel in de succesreeks van de ploeg van trainer Erik ten Hag. "Misschien heb ik het aan het einde van vorig seizoen wel te goed gedaan, mocht ik daarom niet weg", lacht Veltman. "Het buitenland wilde ik graag, maar dat lukte niet door omstandigheden, Matthijs (de Ligt, red.) ging ook weg natuurlijk. Nu moet ik gewoon alles geven en dan kijken we volgend seizoen wel."

Het was in 2018 niet voor het eerst dat Veltman een kruisbandblessure opliep. "In de A-jeugd ben ik er lang uit geweest, toen was het de andere knie. Ik ben nu dus klaar", glimlacht Veltman, die niet zeker wist of hij zou terugkeren naar zijn oude niveau. "Natuurlijk zijn er twijfels geweest. Ik ben er lang uit geweest en het team groeit door. Maar ik heb het niveau weer aangetikt."