Ajax gooit Ziggo Dome opnieuw open na succes tegen Real Madrid

Ajax organiseert een zogenoemde Viewing Party in de Ziggo Dome. De wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Valencia zal op 10 december in de evenementenhal naast de Johan Cruijff ArenA uitgezonden worden. De club heeft dit besloten nadat de groepswedstrijden tegen Lille OSC, Chelsea en Valencia razendsnel waren uitverkocht. Supporters die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen, kunnen op deze manier toch gezamenlijk naar de wedstrijd kijken.

Vorig seizoen werd de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid ook al in de Ziggo Dome uitgezonden. Liefst 14.000 supporters bekeken de thuiswedstrijd van de Amsterdammers in de hal naast de ArenA. Na het succes van vorig seizoen, gaat de club nu weer proberen om de Ziggo Dome vol te krijgen voor het duel met Valencia.

Verschillende artiesten en oud-spelers zullen aanwezig zijn rond de wedstrijd. De deuren van de Ziggo Dome openen om 18.30 uur en het programma van de Viewing Party gaat om 20.00 uur van start. Artiesten en oud-Ajacieden verzorgen de voorbeschouwing, zo meldt Ajax. De wedstrijd begint op 10 december om 21.00 uur.