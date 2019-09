PSV - Vitesse: Jorrit Hendrix net achter Johan Cruijff en Ruud Krol

In speelronde zes van de Eredivisie krijgt de nummer drie bezoek van de koploper: PSV ontvangt Vitesse. De Arnhemmers zijn het seizoen 2019/20 goed van start gegaan met elf punten uit de eerste vijf wedstrijden. PSV speelde pas vier wedstrijden en staat met tien punten op de derde plaats, achter Ajax. Opta blikt vooruit op de topper in het Philips Stadion, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

o PSV pakte 31 van de mogelijke 33 punten in de laatste elf Eredivisie-duels met Vitesse (10 keer winst, 1 keer gelijk) en hield in 7 van deze ontmoetingen de nul.

o Vitesse verloor in alle competities vijftig keer van PSV, vaker dan tegen elke andere tegenstander.

o PSV is ongeslagen in de laatste 49 thuisduels in de competitie (44 keer winst, 5 keer gelijk), slechts 5 keer haalde een ploeg de grens van 50 opeenvolgende Eredivisie-thuiswedstrijden zonder nederlaag (PSV tussen november 1989-december 1992 voor het laatst, 53 duels).

o PSV kreeg een tegendoelpunt in de laatste vier thuiswedstrijden in de Eredivisie, de laatste keer dat de Eindhovenaren dat in vijf thuisduels op rij in de competitie overkwam was in maart 2012.

o Geen speler veroverde dit Eredivisie-seizoen vaker het balbezit op de vijandelijke helft dan Erick Gutiérrez (14, net als Donny van de Beek en Hicham Faik).

o Van de zeventien teams die Steven Bergwijn minstens drie keer trof in de Eredivisie was hij alleen tegen Vitesse nooit goed voor een doelpunt of assist (6 duels).

o Jorrit Hendrix won 115 van zijn 149 Eredivisie-wedstrijden, alleen Johan Cruijff (117) en Ruud Krol (120) boekten meer zeges in hun eerste 150 duels in de Eredivisie dan de middenvelder van PSV.

o Vitesse pakte sinds mei meer Eredivisie-punten dan elke andere ploeg (17) en zag sindsdien alleen Ajax meer Eredivisiedoelpunten maken (23, zelf 19 goals).

o Vitesse is dit seizoen de enige ploeg die in vijf Eredivisie-wedstrijden op voorsprong stond, PSV pakte dit Eredivisie-seizoen echter meer punten na een achterstand dan elk ander team (7).

o Remko Pasveer speelde dit seizoen meer lange ballen in de Eredivisie (92) dan iedere andere speler.

o Leonid Slutskiy, die voor de veertigste keer op de bank zit als trainer van Vitesse in een Eredivisie-duel, verloor slechts 23 procent van zijn Eredivisie-wedstrijden (9 van 39); alleen Ronald Koeman (20%) en Henk ten Cate (21%) hebben een lager verliespercentage als Vitesse-trainer in de Eredivisie (min. 10 duels).