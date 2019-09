Heraclied ontkomt niet aan operatie en staat halfjaar aan de kant

Jesper Drost en Heracles Almelo hebben een flinke tegenvaller te verwerken gekregen. De 26-jarige middenvelder moet een knieoperatie ondergaan en zal dan een half jaar uit de roulatie zijn, zo meldt de club via de officiële kanalen. Drost kampte al langer met problemen aan zijn knie en een operatie moet hem daar van afhelpen.

Drost kwam dit Eredivisie-seizoen nog geen minuut in actie namens Heracles. “Zijn knie is al vanaf het begin van het seizoen een probleem”, reageert trainer Frank Wormuth op de clubwebsite. “We hebben samen besloten dat een operatie het beste is. Hij zal ongeveer een half jaar uit de roulatie zijn. Dat is jammer, maar we moeten ook aan zijn gezondheid denken.”

Wormuth kan aanstaande zondag tegen Willem II door blessures ook niet beschikken over Sebastian Jakubiak en Mo Osman. "Mo stond vandaag weer voor het eerst met de groep op het veld. Maar het is, na een paar weken individueel trainen, nog wat onzeker. We gaan hem de komende dagen rustig naar de groep proberen te brengen", aldus Wormuth.

Het is nog onzeker of Mauro Júnior zondagmiddag (14.30 uur) inzetbaar is bij de thuiswedstrijd. “Mauro is woensdag terug gekomen uit Brazilië en was gisteren weer op de club. Hij had 24 uur niet geslapen, dus we moeten kijken hoe dat de komende dagen gaat." Heracles staat na vijf wedstrijden met vijf punten op de dertiende plaats. Willem II doet het met acht punten en een vijfde plek iets beter.