Ten Hag mist tweetal en haalt Siem de Jong bij wedstrijdselectie

Ajax hervat de competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Erik ten Hag kan niet beschikken over twee basisspelers. Donny van de Beek is nog niet hersteld van een spierblessure, terwijl Noussair Mazraoui niet fit uit de interlandperiode is gekomen. Dusan Tadic raakte eveneens licht geblesseerd, maar de aanvoerder is waarschijnlijk inzetbaar.

Van de Beek staat al een aantal weken geblesseerd aan de kant en moest daardoor de wedstrijden tegen APOEL Nicosia en Sparta Rotterdam laten schieten. Ook de duels met het Nederlands elftal moest hij aan zich voorbij laten gaan. “We werken van dag tot dag en proberen zo snel mogelijk te gaan. Maar we willen natuurlijk niet dat hij in herhaling valt, dus we zijn daar voorzichtig in”, aldus Ten Hag op de persconferentie. “Morgen zal hij er niet bij zijn. Nu werken we naar dinsdag. Hij kan al vrij veel, maar hij is nog niet teruggekeerd in de groepstraining.”

Ten Hag hoopt dat Van de Beek en Mazraoui aanstaande dinsdag in de Champions League tegen Lille OSC inzetbaar zijn. “Hij (Mazraoui, red.) is teruggekeerd met een spierprobleem en we hopen dat zich dat zo snel mogelijk oplost. Ik denk dat het vrij snel kan gaan”, aldus de coach, die Siem de Jong bij de wedstrijdselectie voor het duel met Heerenveen haalt. De dertigjarige middenvelder lijkt weer enig uitzicht op speelminuten te hebben na het vertrek van Dani de Wit naar AZ. “Hij zal morgen bij de wedstrijdselectie zijn. Hij had fysieke ongemakken waardoor hij een achterstand had. We hebben hem de afgelopen periode opgetraind.”

De trainer weet niet of hij Tadic zal laten spelen tegen Heerenveen. “Ik kijk niet naar Lille of PSV, want de eerstvolgende wedstrijd is de belangrijkste. Maar ik kijk wel naar de fitheid en frisheid van de spelers die moeten gaan spelen. Tadic komt terug met klachten, dus daar moeten we goed naar kijken.”