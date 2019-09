Ten Hag tipte Dest bij KNVB: ‘Maar ik heb daar geen waardeoordeel over’

Erik ten Hag heeft de KNVB getipt om contact op te nemen met Sergiño Dest, zo bevestigde de trainer van Ajax vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie. De oefenmeester liet de rechtsback dit seizoen doorbreken en gaf hem al drie basisplaatsen. Dest werd beloond met een oproep voor het nationale elftal van de Verenigde Staten, maar kan ook voor Nederland kiezen.

"Uiteraard heb ik het daar met hem over. Je wisselt met hem van gedachten, maar die jongen moet natuurlijk zijn eigen keuze maken: waar ligt zijn gevoel?", aldus Ten Hag. "Ik heb de KNVB en Ronald Koeman ook getipt dat ze op hem moeten letten. Toen hebben ze het bij de KNVB opgepakt." Het aanwezige journaille reageert met verbazing op de mededeling van Ten Hag en vraagt zich af of de KNVB niet zelf al eerder initiatief had moeten nemen.

Ten Hag wil zich daar niet over uitspreken. "Ik heb daar geen waardeoordeel over", zegt de coach, die wel liever zou zien dat Dest uitkomt voor Oranje. Doordat hij meespeelde in een oefeninterland, kan de verdediger nog steeds voor Nederland kiezen. "Hij kreeg een uitnodiging van de A-ploeg van de Verenigde Staten een paar weken geleden, toen dacht ik: dan is het samenspel (tussen Ten Hag en de KNVB, red.). We staan samen voor het Nederlands voetbal."

Dest, die zijn contract vrijdag verlengde tot medio 2022, is een serieuze concurrent voor Noussair Mazraoui, vorig seizoen nog de vaste rechtsback van Ajax. "Vorig jaar hebben we ook contact gehad toen Mazraoui die keuze (tussen Nederland en Marokko, red.) moest maken. Dest maakt inderdaad een goede ontwikkeling door. Ik had dat vorig seizoen al gezien bij Jong Ajax en ook in de voorbereiding van dit seizoen, dus deze ontwikkeling verbaast me niet. Hij is goed bezig en hij is zeker een goede optie voor de basis. Dat is mooi voor de interne competitie bij ons."