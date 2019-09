Ajax beloont Sergiño Dest na sterke ontwikkeling met nieuw contract

Sergiño Dest heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo maakt de club uit Amsterdam vrijdagmiddag bekend. Het vorige contract van de verdediger liep tot medio 2021 en is met een jaar verlengd. In zijn verbintenis is een optie opgenomen voor nog een seizoen.

Dest speelt sinds 2012 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte dit seizoen onder trainer Erik ten Hag zijn debuut in het eerste elftal. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal maakte de rechtsback, die ook als linksback uit de voeten kan, voor het eerste minuten in de hoofdmacht. Tot dusver speele hij zeven wedstrijden in het team van Ten Hag.

De in Nederland geboren verdediger heeft Amerikaanse roots. Zijn jeugdinterlands speelde hij ook voor de Verenigde Staten en onlangs maakte hij zijn debuut in Team USA. Zijn stormachtige ontwikkeling was de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter niet onopgemerkt gebleven. Tegen Mexico (0-3) en Uruguay (1-1) begon Dest vanuit de basis. Omdat het nog geen officiële interlands betrof, mag Dest nog voor Nederland uitkomen. De KNVB wil graag met het achttienjarige talent in gesprek, in de hoop dat hij voor een interlandloopbaan in het shirt van Oranje kiest.