‘Als je bij Ajax komt, wordt er gevraagd dat je elk moment top bent’

Met Zakaria Labyad, Yassin Ayoub, Sofyan Amrabat, Bart Ramselaar en Jens Toornstra leverde FC Utrecht de afgelopen jaren verschillende spelers af aan de Nederlandse topclubs. Tot dusver heeft alleen Toornstra weten te overtuigen. Robin Pronk, voormalig trainer van Jong FC Utrecht, vindt het lastig om daar een reden voor te bedenken, maar wijst naar een verschil tussen de top en subtop van de Eredivisie.

“Op het moment dat je bij Ajax komt, wordt er gevraagd dat je elk moment top bent. Dan kan je geen mindere dag hebben of een dag verslappen. Bij FC Utrecht kan je nog weleens, tussen aanhalingstekens, een snipperdag opnemen”, legt Pronk uit in gesprek met de NOS. De 46-jarige oefenmeester werkte de afgelopen jaren als de trainer van de Onder-19 en het beloftenteam van FC Utrecht. Daarvoor was Pronk werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax.

“Als je daar tot de twee of drie besten behoort - en dat deden die jongens - heb je minder concurrentie. Bij een topclub moet je ineens knokken voor je plek. Speel je twee mindere wedstrijden, dan denkt de coach: ik geef een ander een kans. Je wordt elke dag langs een hele scherpe meetlat gelegd, elke dag gewogen”, stelt de oefenmeester, die tegenwoordig werkzaam is in de jeugdopleiding van Zaglebie Lubin. Hij ziet dat meer spelers moeite hebben met de stap vanuit de subtop.

“Kik Pierie sluit ook niet zomaar aan bij Ajax. En Sam Larsson heeft het volgens mij ook niet makkelijk bij Feyenoord”, merkt Pronk op. Ramselaar is inmiddels weer terug bij FC Utrecht, terwijl Amrabat eerder deze zomer Club Brugge verruilde voor Hellas Verona. Ayoub en Labyad zijn wisselspelers bij Feyenoord en Ajax. “Achteraf was het misschien verstandig geweest als Ramselaar, Ayoub en Amrabat iets langer bij Utrecht gebleven waren. Maar dat is de koe in de kont kijken, zoals sommige trainers zeggen.”