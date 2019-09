‘In het begin werden er nog allerlei groenten naar mijn hoofd gegooid’

Massimiliano Allegri liet Juventus na afgelopen seizoen achter zich. De 52-jarige oefenmeester werkte de voorbije vijf jaar bij la Vecchia Signora en werd in Turijn opgevolgd door Maurizio Sarri. Allegri zegt in gesprek met Padova Sport geen spijt te hebben van zijn keuze om Juventus te verlaten.

“Ik heb er absoluut geen spijt van, je moet zorgen dat je geen gedwongen beslissingen hoeft te nemen. Na vijf jaar was het moment gekomen om uit elkaar te gaan. Misschien had de president dat al eerder in de gaten dan ik. We zijn van ver gekomen, want in het begin werden er nog allerlei groenten naar mijn hoofd gegooid op trainingscomplex Vinovo. Ik heb nog steeds een goede verstandhouding met Andrea Agnelli, we hebben tijdens de zomer wat tijd samen doorgebracht”, legt Allegri uit.

“Hij is een jongeman met een geweldige visie op het Europese voetbal. Hij doet er alles aan om het Italiaanse voetbal te verbeteren”, gaat de oefenmeester verder over de voorzitter van Juventus. Allegri werkte vorig seizoen bij Juventus samen met Cristiano Ronaldo en is bijzonder onder de indruk geraakt van de Portugese aanvaller. “De voornaamste kracht van Ronaldo zit in het mentale aspect: hij is 34 jaar oud, heeft zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt en blijft toch het uiterste van zichzelf vragen. Dat maakt het verschil.”

“Natuurlijk is je techniek belangrijk om jarenlang om het allerhoogste niveau te blijven spelen. Maar je kan het verschil maken met je professionaliteit. Of ik liever Ronaldo of een jong talent onder mijn hoede zou hebben? Ronaldo, zonder twijfel”, zo klinkt het stellig. Allegri, die in het verleden verder voor onder meer AC Milan, Cagliari en Sassuolo werkte, geniet momenteel van zijn vrijheid. “Ik heb het Juventus van Sarri niet in het geheim bekeken, maar op televisie. Alle wedstrijden heb ik tot dusver gezien. Nu ik even vrij ben, kan ik eindelijk genieten van wedstrijden. Als trainer keek ik nooit wedstrijden terug.”