‘Volgens Waterreus sta ik volgend jaar bij ons op kantoor de post te sorteren’

Sjors Ultee ontkent dat hij bij Fortuna Sittard is aangesteld als stroman. De 32-jarige coach werd deze zomer benoemd tot hoofdtrainer van de Eredivisie-club. Volgens Ronald Waterreus heeft Ultee de baan puur gekregen omdat hij over de nodige papieren beschikt. Assistent-trainer Kevin Hofland zou in de praktijk de hoofdtrainer zijn, maar hij beschikt niet over de juiste diploma’s. De rolverdeling in de technische staf bij Fortuna Sittard wordt in ieder geval op de voet gevolgd door de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV).

Vorig seizoen stond René Eijer aan het roer bij Fortuna Sittard met Hofland aan zijn zijde. Eerstgenoemde vertrok, waarop de relatief onbekende en onervaren Ultee werd aangesteld. De huidige hoofdtrainer van de Eredivisie-club is niet onbekend met de geruchten over de verhoudingen in de technische staf. “Ronald Waterreus maakte me laatst af in een column, volgens hem sta ik volgend jaar bij ons op kantoor de post te sorteren. Lijkt me sterk, maar hij schrijft maar”, reageert hij in gesprek met Voetbal International.

De CBV houdt de situatie van Fortuna Sittard in de gaten. “Directeur Mario Captein heeft me erover gesproken. Ik snap hem wel, maar vind het lastig dat de discussie heel erg om het zichtbare gedeelte gaat”, vertelt Ultee. “Er zijn hoofdtrainers die vijf dagen per week niks met de spelersgroep doen, nooit een training geven, maar op zaterdag drie spelers verrot schelden en op zondag na de wedstrijd voor de camera staan. Daarvan zegt iedereen: Dat is een hoofdtrainer.”

Voor de CBV is het contact met de media rond wedstrijden en de coaching tijdens de duels een maatstaf. “Volgens hem (Captein, red.) gaat het erom dat alleen de hoofdtrainer mag blijven staan, als assistent moet je na het coachen telkens weer gaan zitten. Tja...” Tijdens wedstrijden is Ultee niet bezig met de rolverdeling. “De ene wedstrijd zal ík meer coachen, een andere keer Kevin. En hij moet, met een jaar of dertig ervaring als verdediger, vooral ook blijven ingrijpen als hij ziet dat we defensief niet goed staan. Als hij dan eerst aan mij toestemming moet vragen om te mogen coachen, ligt die bal al in het doel. Dat zullen ze bij de CBV vast begrijpen. En verder mag iedereen er het zijne van vinden.”