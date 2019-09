Heerenveen moet salaris van 436.000 euro uitkeren: ‘We zien mogelijkheden’

SC Heerenveen versterkte zich tijdens de afgelopen transferwindow enigszins verrassend met Doan Van Hau. De Vietnamese verdediger wordt door de Friezen gehuurd van Hanoi FC, met een optie tot koop. Doordat Van Hau van buiten de Europese Unie komt, moet er een fors jaarsalaris worden betaald.

De Telegraaf schrijft dat Van Hau daardoor een bedrag van 436.000 euro per jaar opstrijkt. “Natuurlijk, dat moet betaald worden. Maar wij zien sportief en commercieel heel veel mogelijkheden”, reageert algemeen directeur Cees Roozemond in gesprek met het dagblad. Er wordt opgemerkt dat de vleugelverdediger ongekend populair is in zijn thuisland, wat bijvoorbeeld terug te zien is aan het aantal volgers van de Facebook-pagina van sc Heerenveen.

“De populariteit in het voetbalgekke Vietnam is ongekend. Het is een land met honderd miljoen inwoners, met een ongelooflijk sterke economie”, stelt de algemeen directeur van de Friezen. “We zijn met drie partijen concreet in gesprek die interesse hebben om Heerenveen daar op enigerlei wijze te vermarkten. Er gebeurt heel veel in Vietnam en het is prachtig als wij daar onderdeel van mogen uitmaken.”

De Telegraaf werpt de vraag op of de Vietnamezen bereid zijn om tachtig tot negentig euro neer te leggen voor een shirt van Heerenveen. “De mensen zijn bereid geld uit te geven aan dingen die voor hen belangrijk zijn. Er is enorme vraag naar onze shirts. Als je kijkt naar de vraag om distributie, dan gaat dat over heel interessante aantallen. Dat geeft voldoende vertrouwen.”