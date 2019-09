Dani Ceballos kon ogen niet geloven: ‘Ze knijpen alle lucht uit je’

Dani Ceballos maakte tijdens de afgelopen transferwindow de overstap van Real Madrid naar Arsenal, dat hem op huurbasis heeft overgenomen. The Gunners begonnen het seizoen met zeven punten uit vier wedstrijden en gingen onderuit op bezoek bij Liverpool. In een interview met de Daily Mail laat Ceballos zich buitengewoon lovend uit over de huidige koploper van de Premier League.

“Ik had nog nooit zoiets gezien. Er is geen team dat beter speelt en drukzet, die wedstrijd heeft wel iets met me gedaan”, verwijst Ceballos naar de ontmoeting op Anfield, die Liverpool met 3-1 won. Joël Matip en Mohamed Salah (tweemaal) waren trefzeker voor the Reds, terwijl Lucas Torreira nog iets terugdeed namens Arsenal. “Ze knijpen alle lucht uit je. Je bent zoveel bezig met verdedigen en als je dan even wil ademhalen door de bal in bezit te houden, pakken ze 'm weer af. Ik denk dat dit het team is dat Jürgen Klopp vier jaar geleden in gedachten had.”

“Het verschil met Arsenal is dat Unai pas een jaar geleden is binnengekomen, nadat de club enkele mindere seizoenen achter de rug had. In zijn eerste seizoen bij Arsenal zijn ze net plaatsing voor de Champions League misgelopen, terwijl de finale van de Europa League gehaald werd”, vervolgt de 23-jarige middenvelder. “De komst van Emery is heel positief geweest voor de club. In een aantal jaar kan Arsenal bij de tien beste clubs ter wereld horen.”

“Je kan de rol van Pierre-Emerick Aubameyang vergelijken met die van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid. Hij speelt dicht bij het doel en leeft voor het maken van doelpunten. Nicolas Pépé is heel direct en Alexandre Lacazette is de beste speler van het team, hij begrijpt het spelletje meer dan uitstekend”, zo klinkt het lovend over de voorhoede van Arsenal. “Het moet voor de manager lastig zijn om iedereen een juiste plaats binnen het elftal te geven. We hebben een grote selectie en iedereen zal op gegeven moment belangrijk worden.”

“Ik moet kritisch op mijn eigen prestaties zijn. De tweede goede wedstrijden die ik hier heb gespeeld, heb ik nooit bij Real Madrid gehad. Unai wil dat karakter toon op het veld en ik voelde verantwoordelijkheid om dit seizoen in dat opzicht iets neer te zetten. Goede spelers laten zich zien op het moment dat het nodig is”, aldus Ceballos, die bij Real Madrid niet in de plannen van trainer Zinédine Zidane voorkwam. Na een telefoontje van Emery besloot de middenvelder naar Arsenal te verkassen.

“Emery belde me en vroeg me naar Arsenal te komen. Hij vertelde me dat ik een prominente rol zou hebben en dat ik zijn speelstijl wel wat zou vinden. Als je het vertrouwen hebt van de manager, ben je al op zestig procent. Want als je een fout maakt, weet je dat de manager achter je staat en dat is heel belangrijk”, concludeert Ceballos. De zevenvoudig international Spanje speelde dit seizoen tot dusver vier officiële wedstrijden voor Arsenal, waarin hij goed was voor twee assists.