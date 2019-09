Edwin van der Sar waarschuwt: ‘Eigenlijk heeft het nu te lang geduurd’

Er is de afgelopen tijd het nodige gezegd en geschreven over David De Gea. De Spaanse doelman van Manchester United is in het bezit van een aflopend contract en er is nog geen overeenstemming bereikt over een langer verblijf, ondanks berichten over een naderend akkoord tussen beide partijen. Edwin van der Sar benadrukt dat de clubleiding van the Red Devils snel een knoop moet doorhakken aangaande de toekomst van De Gea.

“Het besluit moet op gegeven moment genomen worden. Eigenlijk heeft het nu te lang geduurd, dus het moet ‘ja’ of ‘nee’ zijn. Maar ik ben geen directeur bij Manchester United”, zo tekent de Daily Telegraph op uit de mond van Van der Sar. “Andere keepers kunnen zijn plaats opvullen. Er zijn een aantal Premier League-keepers die een stap omhoog kunnen maken. Ik was 34 toen ik naar Manchester United vertrok, dus wat dat betreft zijn er nog voldoende mogelijkheden.”

Dat De Gea in de tweede helft van het afgelopen seizoen kampte met een vormdip, vindt Van der Sar niet per se verrassend. “Dat is mij ook overkomen, Ryan Giggs heeft er last van gehad. Dat kan bij iedere speler gebeuren, je vorm is nu eenmaal altijd anders. De Gea speelde zo lang op zo'n hoog niveau, dat het ook behoorlijk opvalt als hij minder in vorm is. Misschien niet in de eerste twee wedstrijden dat hij minder speelt, maar daarna begint men erover te schrijven. Het komt wel goed met hem, hij is een geweldige doelman.”

Manchester United begon het seizoen in de Premier League met een 4-0 overwinning op Chelsea, maar liet vervolgens punten liggen tegen Wolverhampton Wanderers (1-1), Crystal Palace (1-2) en Southampton (1-1). “Ze hadden een geweldige start, maar dat heeft niet het vervolg gekregen dat de spelers en supporters hadden gewenst. Je moet altijd omhoog kijken. In mijn tijd kwam dat amper voor, omdat we juist altijd achtervolgd werden door andere clubs.”