Steven Gerrard zes dagen voor ‘Feyenoord’ woedend op Schotse bond

Feyenoord begint de groepsfase van de Europa League volgende week donderdag met een uitwedstrijd tegen Rangers FC. De Schotse grootmacht kent geen al te gelukkige aanloop richting het duel met de Rotterdammers. Voor de interlandperiode werd er met 0-2 verloren van aartsrivaal Celtic, terwijl Ryan Jack tot ontsteltenis van manager Steven Gerrard geblesseerd raakte bij de nationale ploeg van Schotland.

Jack, die dit seizoen tot dusver elf wedstrijden voor Rangers speelde, liep tijdens een training een knieblessure op. Doordat het gewricht opgezwollen was, moest de 27-jarige middenvelder de interlands tegen Rusland (1-2 nederlaag) en België (0-4 nederlaag) aan zich voorbij laten gaan. Dat Jack tijdens zijn interlandverplichtingen geblesseerd is geraakt, zorgt voor de nodige irritatie bij Gerrard. Het is nog hoogst onzeker of de middenvelder komende zaterdag in actie kan komen, als Rangers het in eigen huis opneemt tegen Livingston.

“Helaas werd hem twee dagen na de Old Firm gevraagd om een zware trainingssessie af te werken, waardoor zijn knie is gaan zwellen. Het is een schande dat hij daardoor nu de laatste vijf of zes trainingen heeft moeten missen. Ik vind dat men onachtzaam en nonchalant is geweest. Je kan nooit, maar dan ook nooit zo'n zware training plannen nadat een speler twee dagen eerder negentig minuten heeft gespeeld. Dat heb ik althans geleerd”, zo tekent de BBC op uit de mond van Gerrard.

De manager van the Gers stelt dat de fitnesstrainer van Rangers contact heeft gehad met de Schotse voetbalbond over de gesteldheid van Jack. “De knieproblemen van Ryan spelen al een tijdje. De Schotse voetbalbond en hun medische staf zijn daarvan op de hoogte. Ik denk dat iedereen in Schotland heeft gezien dat Ryan negentig minuten heeft meegespeeld in de Old Firm. 48 uur later moest hij een dubbele trainingssessie afwerken.”

Gerrard lijkt tegen Feyenoord in ieder geval wel te kunnen beschikken over Ryan Kent. De 22-jarige vleugelaanvaller werd eerder deze zomer definitief overgenomen van Liverpool en was tijdens de Old Firm nog niet inzetbaar. “Iedere supporter die ik afgelopen zomer tegenkwam, bleef me maar vragen naar Kent. Dat we ons hebben gekwalificeerd voor de groepsfase van de Europa League heeft zeker geholpen om zijn komst mogelijk te maken, maar deze club is ambitieus en wil terug naar de top. Het is geen geheim dat ik het shirt met rugnummer veertien voor hem apart heb gehouden, omdat ik wist dat het goed zou komen.”