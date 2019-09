Van der Sar stelt Ajax als voorbeeld: ‘Clubs die lef hebben, worden beloond’

Edwin van der Sar was afgelopen week in Engeland aanwezig bij de testimonial van Vincent Kompany. Na afloop wilde het Britse journaille weten hoe de algemeen directeur van Ajax aankijkt tegen Manchester United, dat dit seizoen gemiddeld het jongste elftal van de Premier League heeft. Van der Sar ziet dat niet direct als een probleem en verwijst naar de uiterst succesvolle Champions League-campagne van Ajax.

“Met jonge spelers kan je ook presteren. Het is niet zo dat al die jongens net uit de jeugdopleiding komen”, wijst Van der Sar in gesprek met de Daily Telegraph richting Manchester United. “Natuurlijk moet er gepresteerd worden en je hebt ups en downs, maar jonge spelers hebben talent en ze moeten dat laten zien op het veld. Clubs die het lef hebben om met jonge en talentvolle spelers te spelen, worden daar op de lange termijn alleen maar voor beloond.”

“Ik denk dat we dat vorig seizoen met Ajax hebben laten zien en ik hoop dat we dit jaar hetzelfde kunnen neerzetten”, gaat de algemeen directeur van Ajax verder. “Ik denk niet dat we opnieuw zover zullen komen, omdat we met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong twee hele belangrijke spelers zijn kwijtgeraakt. Maar we blijven hard werken om een andere club te worden. Ondanks dat we niet uit een van de vijf Europese topcompetities komen, willen we voortaan weer tot de grote clubs in Europa gerekend worden.”

Van der Sar werd recent in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, waar hij tevens een functie in de directie zou moeten gaan vervullen. “Je weet het nooit, maar op dit moment stop ik al mijn tijd in Ajax. We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren”, reageert Van der Sar op die geruchten. “Het is de bedoeling dat je de kans hebt om te leren en jezelf te ontwikkelen. Dat was als speler zo en na mijn carrière is dat niet anders. Je neemt alles mee wat je meemaakt en op dit moment kan ik me bij Ajax perfect ontwikkelen.”