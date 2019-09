Ten Hag vindt opvolgers voor duo Schöne en De Jong: ‘De kop van het elftal’

In de laatste wedstrijden posteerde Ajax-trainer Erik ten Hag Edson Álvarez en Lisandro Martínez als controlerend blok op het middenveld. De Mexicaanse en Argentijnse aanwinsten maken indruk op de oefenmeester, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De krant ziet in het duo een opvolger voor het tandem Lasse Schöne en Frenkie de Jong, die vorig seizoen de twee meest verdedigende middenvelders waren op het middenveld van Ten Hag.

“Het is voor mij de kop van het elftal. Het zijn de verbindingsspelers tussen verdedigen en aanvallen. Ze moeten snel kunnen denken en handelen. In de opbouw en aanvallend moeten de spelers iets toevoegen, helemaal in de dynamische speelstijl die we bij Ajax nastreven. Maar tegelijkertijd moet de controlerende middenvelder ook de balans bewaken bij balverlies, ballen afpakken en ruimtes kunnen bespelen”, zo legt Ten Hag uit. De oefenmeester moest in de eerste wedstrijden van het seizoen even zoeken naar de juiste samenstelling van zijn middenveld.

Zo voldeden Razvan Marin en Noussair Mazraoui nog niet op die positie, terwijl Daley Blind weer werd teruggehaald naar de defensie. “Er is nog genoeg werk te verrichten, het kan verfijnder en beter, maar de eerste indrukken zijn zeker positief”, stelt de oefenmeester. Zowel Martínez en Álvarez kan ook als centrale verdediger uit de voeten. “Beide spelers hebben een ongelofelijke drive. Elke wedstrijd gaan ze vol gas, en tegelijk willen ze zichzelf graag ontwikkelen.”

Ten Hag wil niet direct stellen dat hij met het samenstellen van zijn controlerende blok op het middenveld direct een ontbrekend puzzelstukje heeft gevonden. “Met Heerenveen, Lille en PSV hebben we in acht dagen drie goede krachtmetingen. We gaan het zien, en met Marin, Eiting, Mazraoui, maar ook talenten als Ekkelenkamp en Gravenberch zijn er nog goede andere opties”, aldus Ten Hag, die niet uitsluit in enkele wedstrijden met één controlerende middenvelder te gaan spelen. “Er is ruimte voor ontwikkeling, maar spelers bepalen uiteindelijk met hun prestaties zelf hoe en met wie je het beste kan spelen.”