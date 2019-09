‘Een Marokkaan die de wereldtop haalt zou in dat opzicht een zegen zijn’

Nourdin Boukhari werkt momenteel als assistent-trainer bij Sparta Rotterdam, dat zich etaleert als hét voorbeeld van de multiculturele samenleving. Om die reden hebben de Spangenaren met Adil Auassar en Bryan Smeets dit seizoen bijvoorbeeld twee verschillende aanvoerders. “Voetbal is als het ideale leven. In die zin staat Sparta daar wel symbool voor, ja”, zegt Boukhari in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Voetballen, geen geouwehoer, iedereen gelijk. En toen we promoveerden, vierde de hele wijk Spangen dat met elkaar. Turk, Marokkaan, Nederlander; iedereen was blij. Ik vind dat mooi”, stelt de veertienvoudig international van Marokko. Hij stoort zich aan de bij vlagen eenzijdige beeldvorming en stelt dat er veel dingen rond de integratie wél goed gaan. Boukhari laat zich wel kritisch uit over de mentaliteit van Marokkaanse spelers.

“Laten we eerlijk zijn. Het zegt veel dat nog nooit een Marokkaan de absolute top heeft gehaald. En dan doel ik op clubs als Barcelona en Real Madrid. Waarom spelen daar wel Chilenen of Brazilianen? Heel simpel: kwestie van mentaliteit. De mentaliteit van Marokkanen kan nog steeds veel beter. Op tijd komen, je aan afspraken houden; daarin is een wereld te winnen”, zegt Boukhari, die tegelijkertijd ziet dat Auassar, Abdou Harroui en Mohamed Rayhi die drive bij Sparta wel hebben.

“In die zin worden 'wij' ook ouder en wijzer, hè. Een Marokkaan die de wereldtop haalt zou in dat opzicht een zegen zijn. Ik hoop dat Ihattaren diegene is. Dan hebben jonge Marokkanen nog nadrukkelijker iemand aan wie ze zich kunnen spiegelen”, vertelt de oud-aanvaller van onder meer Sparta, Ajax, NAC Breda en RKC Waalwijk. Hij vindt het ‘onzin’ dat Mohamed Ihattaren ‘moreel verplicht’ zou zijn om voor Oranje te kiezen. “Zo werkt het niet. De keuze voor een land baseer je niet op basis van rationele overwegingen; het is puur gevoel. Wees er dus vrij in, je moet je er plezierig bij voelen.”