Valentijn Driessen spreekt van ‘gotspe’ na plan van ‘KNVB-bobo’s’

De KNVB is momenteel van plan om beperkingen op te leggen aan profclubs voor het opleiden van jeugdspelers tussen de zes en twaalf jaar oud. Valentijn Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat dit plan van Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling, en Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal, een 'gotspe' is en dat het talent van de jongste jeugd op deze manier ‘verkwanseld’ wordt.

“Zij willen toptalenten zes jaar topopleiding ontnemen, ze zes jaar niet uitdagen en niet met de sterksten tegen de sterksten laten spelen. Nee, ze verkwanselen het talent, nemen de uitdaging weg en zien toptalenten liever zes jaar rondhobbelen bij de dorpsclub, met vriendjes die geen bal recht vooruit kunnen schieten. Ze gooien potentiële opleidingsuren in een topvoetbalomgeving met hoog gekwalificeerde jeugdtrainers weg”, concludeert Driessen, die deze jaren juist ‘broodnodig’ noemt om de ‘rugtas’ te vullen.

“Een gotspe, dit plan, het zogenaamde onderzoek erachter, én dat Langeler en Hoogma de positie van directeur voetbalontwikkeling en topvoetbal bezetten”, gaat de journalist van De Telegraaf verder. Driessen stelt dat men de voorkeur geeft aan ‘breedtesport’, wat ‘dodelijk’ is voor de talentontwikkeling in een topsportbeleid. “Belangrijkste misser van deze twee KNVB-bobo’s: zij gaan niet over het opleiden van voetballers. In ons land zijn de clubs daarvoor verantwoordelijk, voornamelijk de profclubs en die hebben dat met veel succes gedaan de afgelopen vijftig jaar.”

“Omdat de Nederlandse voetbalopleiding over de breedte topspelers aflevert, kan de KNVB daar met zijn vertegenwoordigende elftallen in alle leeftijdscategorieën goede sier mee maken. Zoals nu met het New Wave filmpje op YouTube gebeurt. Het is de voetbalbond gegund, maar laat ze in Zeist niet denken dat het zijn verdienste is dat Oranje Onder-17 twee keer Europees kampioen is geworden. Of dat er door de jaren heen Oranje-iconen zijn opgestaan”, merkt Driessen op. De opleidingen van de profclubs verdienen daar volgens hem de credits voor.

“Het is daarom totaal misplaatst als iemand als Langeler zich intern in Zeist uitgebreid op de borst staat te kloppen voor zo’n Europese titel. Beter is het zich te schamen met alle jeugdbondscoaches. Omdat ze met z'n allen het talent van Sergiño Dest jaren over het hoofd zagen en nu een noodgreep is vereist om hem uit handen van het Amerikaanse elftal te houden”, aldus Driessen. Hij benadrukt dat het voornaamste deel van het Nederlands elftal dat in actie kwam tegen Estland (0-4 zege) al ‘ver voor hun twaalfde’ bij een profclub speelde.