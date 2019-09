Zinédine Zidane in het nauw: AS licht penibele situatie toe

Het krediet van Zinédine Zidane is 'niet eindeloos', zo verzekert AS donderdag in een uiteenzetting over de stand van zaken bij Real Madrid. In maart keerde de oefenmeester terug in het Santiago Bernabéu om een 'wanhopige situatie' op te lossen en Zidane leek goed van start te gaan. Naarmate het einde van het seizoen dichterbij kwam, werden de resultaten echter steeds slechter. Nu Real Madrid ook zwak is begonnen aan de nieuwe jaargang, doemen sterke twijfels op.

Het vertrouwen dat de supporters en de beleidsbepalers ooit hadden in Zidane, begint volgens AS af te nemen. Daar zijn zes redenen voor, zo somt de krant op. Allereerst heeft Zidane sinds zijn rentree maar iets meer punten bijgeschreven dan laten liggen. Met zes zeges, vier remises en vier nederlagen komt de balans neer op 22 verzamelde punten en 20 verliespunten. Het nieuwe seizoen begon met een 1-3 overwinning op Celta de Vigo, waarna remises volgden tegen Real Valladolid (1-1) en Villarreal (2-2). Zaterdag hervat Real Madrid de competitie met een thuiswedstrijd tegen Levante.

De 'echte tests' vinden in de komende drie weken plaats voor Zidane: daarin staan zeven wedstrijden te wachten, waaronder krachtmetingen met Paris Saint-Germain, Sevilla en Atlético Madrid. Laatstgenoemde club won in de voorbereiding met 3-7 van Real Madrid in New Jersey en dat resultaat ettert nog na in het Santiago Bernabéu, aldus AS. "Het deed pijn, ondanks dat de bestuursleden het verlies probeerden te bagatelliseren. Intern waren ze boos op de spelers en op Zidane. Het resultaat was dat het bestuur aan James Rodríguez vertelde dat hij moest blijven, tegen de wensen van Zidane in."

De derde reden die wordt opgevoerd voor het tanende vertrouwen in Zidane, is het vertrek van relatief jonge spelers als Marcos Llorente, Sergio Reguilón en Dani Ceballos. "De linksback (Reguilón, red.) is momenteel een van de beste spelers van Sevilla. De middenvelder uit Andalusië (Ceballos) laat zich al meteen gelden bij Arsenal. Zidane geeft de voorkeur aan de 'oude garde' en dat zorgt voor twijfels." Maar ook het vertrek van Keylor Navas, die naar Paris Saint-Germain verkaste, valt niet bij iedereen in goede aarde. "De fans hadden hem enorm hoog zitten na de successen in de Champions League. Maar Zidane sloot de deur meteen voor de Costa Ricaan: hij liet duidelijk weten dat Thibaut Courtois zijn doelman was."

Reden vijf: Zidane zou Vinícius Júnior niet genoeg vertrouwen geven. De Braziliaan was 'een van de lichtpunten in een verder zwarte tweede seizoenshelft', maar moest het in de laatste twee duels van het huidige seizoen doen met een invalbeurt. "Zidane liet zelfs twee spelers die hij ervoor nog had afgeschreven, James Rodríguez en Gareth Bale, spelen in plaats van de negentienjarige Vinícius, die daardoor het vertrouwen kwijtraakt in zichzelf en zijn plek in de ploeg." Vinícius Júnior deed 68 minuten mee in de seizoensouverture tegen Celta de Vigo; daarna kwam hij voor 34 minuten het veld in tegen Real Valladolid en voor 17 minuten tegen Villarreal. Scoren deed de jongeling niet.

De zesde en laatste reden die wordt opgevoerd is het gebrek aan vastigheid in de tactiek die Zidane hanteert. In de eerste drie duels speelde Real Madrid met drie verschillende systemen, waarbij de trainer 'meer dacht aan de tegenstander dan aan zijn eigen team'. "Hij begon met 4-3-3, met Bale en Vinicius op de vleugels. In de tweede wedstrijd veranderde hij zijn tactiek, met James als derde middenvelder en Isco als linksbuiten. Tegen Villarreal volgde een 4-4-2-systeem, met Lucas Vázquez en Bale op de vleugels en met twee spitsen. De vele veranderingen, en het feit dat hij twijfelt aan zijn eigen tactiek, hebben de afname van zijn krediet niet bepaald verholpen."