Ajax - sc Heerenveen op komst: ‘Ik zocht meteen op wanneer dit duel was’

Ajax hervat de Eredivisie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het is een bijzondere ontmoeting voor Sven Botman, die dit seizoen door Ajax wordt verhuurd aan de competitiegenoot uit Friesland. De centrale verdediger kijkt al sinds de bekendmaking van de speelkalender uit naar de wedstrijd. "Ik zocht wel meteen op wanneer deze wedstrijd was, ja", geeft Botman donderdag toe aan FOX Sports.

Tijdens de interlandperiode maakte Botman deel uit van de selectie van Oranje Onder-20 voor duels met Engeland (0-0) en Duitsland (1-2 nederlaag). Nu gaat de focus naar de hervatting van de competitie. "Ik heb wel contact gehad met spelers van Ajax; bij Oranje Onder-20 zitten ook wat spelers die ik ken. We hebben er allemaal zin in." De negentienjarige stopper, die nog geen officieel duel in Ajax 1 speelde, zegt dat Heerenveen zonder angst naar Amsterdam gaat.

"Als wij met lef spelen, kunnen we daar gewoon resultaat boeken", voorspelt Botman. "De kracht van Ajax is dat ze technisch goed voetballen." De jongeling zal niet terugdeinzen om zijn eigen kennis over de Ajacieden toe te passen. "Ik weet wel een beetje wie wat kan", lacht hij. "Ik kan de jongens wat vertellen over op wie je moet letten, of waar de zwaktes van spelers liggen. Je hebt in een seizoen altijd een paar wedstrijden waar je naar uitkijkt en dit is er een van."

Ploeggenoot Mitchell van Bergen moest zich vanwege hamstringklachten afmelden bij Oranje Onder-20, maar is inmiddels weer 'bijna honderd procent' fit. Hij noemt Ajax een 'lastige ploeg' om te bestrijden. "Ajax is een lastige ploeg, maar we gaan er vol vertrouwen naartoe. We spelen goed voetbal, alleen maken we de kansen niet echt af. Ajax heeft heel veel individuele kwaliteiten. Als team hebben ze het nog niet echt laten zien, maar je ziet wel dat er individuele kwaliteiten zijn."