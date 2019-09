Pochettino komt terug op vertrekwens Eriksen: ‘Hij is gelukkig bij ons’

Christian Eriksen is gelukkig bij Tottenham Hotspur, zo vertelt manager Mauricio Pochettino in de Engelse media in aanloop naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Crystal Palace. De ex-Ajacied gaf aan het begin van de afgelopen transferperiode aan dat hij toe was aan en nieuwe uitdaging. Hij werd gelinkt aan Real Madrid, maar tot een transfer kwam het niet.

De Deens international speelt sinds 2013 voor the Spurs en won de afgelopen zes jaar geen enkele hoofdprijs. Na de verloren Champions League-finale tegen Liverpool dacht Eriksen dat het tijd was voor een nieuwe stap in zijn loopbaan. Behalve Real Madrid werd ook Manchester United genoemd als geïnteresseerde partij. Ondanks zijn vertrekwens speelt Eriksen dit seizoen gewoon weer voor Tottenham. Volgens Pochettino heeft de Deen er geen problemen mee dat hij bezig is aan zijn achtste seizoen in Londen. “Hij heeft nooit gezegd dat hij hier niet gelukkig is. Hij is altijd gelukkig geweest”, wordt de manager geciteerd door de BBC.

“Zoals ik voorafgaand aan de wedstrijd tegen Arsenal heb aangegeven, beschikt hij over de juiste instelling. Daarom heb ik hem laten spleen in die wedstrijd en zal ik hem blijven selecteren”, vervolgt Pochettino. “Christian is een erg belangrijke speler voor ons en we waarderen hem zeer. Hij is blij en als hij kan spelen, dan speelt hij. Het is niet zo dat we andere beslissingen gaan nemen omdat zijn contract afloopt. Ik neem mijn beslissingen op basis van de prestaties.” Het huidige contract van Eriksen bij Tottenham loopt in de zomer van volgend jaar af. Omdat hij over een aflopende verbintenis beschikt, mag hij in januari in gesprek met belangstellende clubs. Naar verluidt zijn Juventus en Atlético Madrid geïnteresseerd.