Keuze Ajax-opponent nu al gekraakt: ‘Geen benul van eer en ethiek’

Valencia zette Marcelino woensdag op straat en nog dezelfde dag werd Albert Celades aangesteld als diens opvolger in het Mestalla. Oud-doelman Santiago Cañizares zet slechts een dag later al vraagtekens bij de aanstelling van Celades, die in zijn optiek niet over de vereiste ervaring beschikt voor het trainen van een club op het hoogste niveau.

“Celades heeft geen flauw benul van wat de woorden eer en ethiek daadwerkelijk inhouden”, stelt Cañizares in gesprek met Radio Marca. “Hij heeft tot nu toe alleen maar op een lager niveau getraind en had helemaal geen uitzicht op een baan in LaLiga. Als je dan vervolgens een contract tekent bij Valencia, dan gooi je werkelijk al je principes overboord.” Celades zette woensdag zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2021 bij los Che en maakt zijn debuut als trainer in het uitduel van Valencia met Barcelona van zaterdag.

Celades was in het recente verleden onder meer bondscoach van Jong Spanje en assistent-coach bij Real Madrid, de club die hij ook als speler diende. Sinds zijn ontslag bij de Koninklijke in oktober, als gevolg van het wegsturen van toenmalig hoofdtrainer Julen Lopetegui, zat de 44-jarige oefenmeester zonder werk. “Celades weet door zijn achtergrond helemaal niet waar hij aan begint bij Valencia. Ik denk dat hij voor een onmogelijke klus staat, want Valencia staat er momenteel beroerd voor”, voegt Cañizares daaraan toe.

Volgens eigenaar Peter Lim is Marcelino ontslagen omdat hij geen aandacht schonk aan de jeugdopleiding van Valencia, wat volgens Cañizares weer klinkklare onzin is. “Dat argument slaat nergens op en het is ook niet eerlijk, want volgens mij zijn alle doelstellingen onder Marcelino gerealiseerd. Zijn ontslag is echt een grove schande.” Marcelino veroverde met Valencia afgelopen seizoen de Spaanse beker en reikte in de Europa League tot de halve finale. Daarnaast werd een toegangsbewijs voor de Champions League in de wacht gesleept, met Ajax als een van de tegenstanders in de groepsfase.