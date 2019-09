‘Tighadouini keert terug in Nederland en traint mee bij oude liefde’

Adnane Tighadouini is voor even terug bij Vitesse, zo weet de Gelderlander donderdagmiddag te melden. De 26-jarige aanvaller houdt de komende tijd zijn conditie op peil bij het beloftenelftal van de Arnhemse club. Tighadouini is transfervrij nadat zijn contract bij Málaga onlangs werd ontbonden.

Tighadouini tekende medio 2015 een vijfjarige verbintenis bij Málaga, maar het Spaanse avontuur veranderde al snel in een nachtmerrie. De middenvelder annex aanvaller kwam in vier jaar tijd tot slechts tien optredens en tussendoor werd hij uitgeleend aan onder meer Vitesse en FC Twente. Recentelijk werd door beide partijen besloten om het aflopende contract te laten ontbinden.

Tighadouini doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en maakte tussen 2010 en 2014 deel uit van de hoofdmacht, al werd hij tussendoor verhuurd aan SC Cambuur en FC Volendam. Als speler van NAC Breda verdiende hij in 2015 uiteindelijk een transfer naar LaLiga. In de jaargang 2016/17 keerde de buitenspeler als huurling terug in Arnhem.

Volgens het regionale dagblad hoeft Tighadouini vooralsnog niet te rekenen op een contract bij Vitesse. Middenvelder Ouail el Merabet, vorig seizoen actief voor Jong Willem II, traint de komende weken ook mee met Jong Vitesse.