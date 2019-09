‘Hij is momenteel echt van het niveau Lionel Messi en Cristiano Ronaldo’

Raheem Sterling is al enige tijd een van de steunpilaren van Manchester City en oud-speler Trevor Sinclair durft de aanvaller zelfs in een rijtje met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo te plaatsen. Volgens de voormalige middenvelder annex aanvaller van the Citizens heeft Sterling echter nog wel een lange weg af te leggen.

“Sterling behoort in mijn optiek tot de beste spelers ter wereld”, stelt Sinclair in gesprek met talkSPORT. “Als Sterling niet minimaal 220 miljoen euro waard is, dan zou mij dat zeer verbazen. Hij is momenteel de beste speler van Engeland en de eerste speler die manager Josep Guardiola bij Manchester City op het wedstrijdformulier noteert.”

“De grote vraag is of Sterling momenteel van het niveau van Messi en Ronaldo is, ik denk namelijk van wel”, vervolgt Sinclair. “Het enige verschil is, en daar kan Sterling niets aan doen, dat Messi en Ronaldo al vijftien jaar aan de top staan. Hij is net pas begonnen, maar als Sterling zo doorgaat dan gaan de mensen hem vanzelf als de beste speler ter wereld beschouwen. En dat is volledig terecht.”

Sinclair ziet Sterling als een voorbeeldprof die zich buiten de lijnen doorgaans keurig gedraagt. “Zeker in vergelijking met andere topspelers die voor veel geld een transfer hebben gemaakt. Sterling behoort wat dat betreft echt tot de wereldtop.” De vleugelaanvaller, die in 2015 de overstap maakte van Liverpool naar Manchester City, heeft in het Etihad Stadium een contract tot medio 2023.