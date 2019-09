‘Feyenoord-huurling voldoet niet en krijgt nu al een concurrent erbij’

FC Dordrecht heeft de transfervrije doelman Andries Noppert bijna binnen, zo weet RTV Rijnmond donderdagochtend te melden. De Schapenkoppen haalden deze zomer met de van Feyenoord gehuurde Ramón ten Hove al een sluitpost naar de club, maar volgens de regionale omroep rendeert de huurling niet in Dordrecht.

RTV Rijnmond meldt dat de club uit de Keuken Kampioen Divisie 'ontevreden is over de ontwikkeling van Ten Hove', waardoor Noppert als vervanger in beeld is gekomen. De 2.03 m lange doelman heeft een transfervrije status na zijn vertrek deze zomer bij Foggia. De door Dordrecht begeerde keeper speelde eerder in Nederland voor sc Heerenveen en NAC Breda.

Het is nog niet bekend of Ten Hove, met een huurcontract tot medio 2020 in Dordrecht, op korte termijn terugkeert bij Feyenoord. Met hem onder de lat kreeg de huidige nummer negentien in de Keuken Kampioen Divisie in de eerste vijf competitiewedstrijden veertien tegendoelpunten te verwerken. Naast Ten Hove worden ook onder anderen Noah Lewis en Jordy Wehrmann dit seizoen door Dordrecht gehuurd van Feyenoord.

Dordrecht doet voor de tweede keer deze week zaken op transfergebied, want dinsdag werd Anass Achahbar als aanwinst gepresenteerd. De door Feyenoord opgeleide aanvaller was clubloos na zijn vertrek bij PEC Zwolle. Achahbar tekende een contract tot het einde van deze jaargang in het Riwal Hoogwerkers Stadion.