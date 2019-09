‘Slutsky en assistenten betalen ruim zes ton voor stadion in Rusland'

Leonid Slutsky is trainer van Vitesse, maar hij is daarnaast op voetbalgebied actief in zijn geboorteland Rusland. Slutsky wil medio 2020 beginnen aan de bouw van een voetbalstadion in Volgograd en de Russische coach krijgt daarbij op financieel gebied hulp van Vasili en Aleksei Berezutsky, zijn assistenten bij Vitesse.

Volgens Sport Express betalen Slutksy en diens assistent-trainers gezamenlijk 630.000 euro voor het nog te bouwen voetbalstadion in de Russische stad. De oefenmeester van Vitesse heeft uit eigen zak al een perceel aangeschaft in Volgograd met ruimte voor het stadion dat plaats moet bieden aan enkele honderden bezoekers. Het nog te bouwen onderkomen dient als onderdeel van de voetbalschool van Slutsky.

Naar verwachting kunnen ongeveer 250 kinderen vanaf volgend jaar zomer gebruikmaken van de faciliteiten. De komende maanden worden benut om het papierwerk rondom het project in orde te krijgen. De bouwwerkzaamheden beginnen normaal gesproken in maart en de opening van het stadion staat voor 1 juni op de agenda.

Het gaat Slutsky ook bij Vitesse voor de wind, want zijn elftal bezet momenteel de koppositie in de Eredivisie. De competitie wordt aanstaande zaterdag hervat met een uitwedstrijd tegen nummer drie PSV. De meest recente ontmoeting tussen beide clubs eindigde afgelopen seizoen in een spectaculair 3-3 gelijkspel in Arnhem.