Lionel Messi laat duidelijk weten wat zijn toekomstplannen zijn

Lionel Messi heeft geen intentie om Barcelona te verlaten. In een uitgebreid interview met Sport gaat de Argentijn in op de verhalen dat de superster vanaf de zomer van 2020 zelf mag bepalen waar zijn toekomst ligt. Messi mag niet aangeven of het verhaal klopt, maar geeft wel aan dat de leiding van Barcelona naar zijn mening een plan moet hebben voor de Argentijn én de club.

"Ik kan niets bevestigen, want deze afspraken zijn vertrouwelijk. Wat ik wel kan zeggen is dat ik zo lang mogelijk bij Barcelona wil blijven. Ik heb al mijn gehele carrière gezegd dat dit mijn thuis is. Maar ik wil ook geen lang contract aangaan om hier alleen maar te zijn. Ik wil hier zijn, omdat ik me fysiek goed voel, ik speel en ik een belangrijke speler in de selectie ben."

Messi spreekt zich uit over zijn rol in de transfersoap rond Neymar

Lees artikel

"Hiervoor moet ik wel een ploeg zien die wilt winnen, want ik wil blijven winnen met deze club. Voor mij betekent geld of een clausule helemaal niets. Andere dingen motiveren mij. Het belangrijkste is een winnende ploeg”, aldus Messi. “Mijn idee is het om hier zo lang mogelijk te spelen en goed te presteren zo lang als mijn lichaam het volhoudt. Ik maak me niet druk om mijn contract. Mijn vader regelt dat met de president of wie dan ook van de club. Ik uit alleen mijn gedachten.”

Messi, die onlangs nog werd gelinkt aan het Inter Miami FC van David Beckham, benadrukt wederom dat er wel sprake moet zijn van een ploeg die om de prijzen voetbalt. “Want ik wil winnen, graag met deze club. Dit is mijn thuis. Ik heb geen enkele intentie om te vertrekken, maar ik wil wel mee blijven doen om de prijzen en winnen. Of ik nu praat met Barcelona over een nieuw contract? Mijn vader regelt dat. Maar nee, momenteel niet. Anders had hij het me wel verteld.”