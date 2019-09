ADO pikt middenvelder uit Italië op als opvolger Nasser El Khayati

ADO Den Haag gaat in zee met Thom Haye, zo meldt de club donderdagochtend. De middenvelder, die afkomstig is van het Italiaanse Lecce, gaat een tweejarig contract ondertekenen bij de residentieclub. Haye, eerder actief bij AZ en Willem II, wordt door Omroep West gezien als de opvolger van Nasser El Khayati, die afgelopen transferperiode is vertrokken naar Qatar SC.

Haye wist vorig seizoen te promoveren met Lecce naar de Serie A. De middenvelder kon bij de Italiaanse club echter nimmer zijn stempel drukken. Afgelopen seizoen kwam hij tot dertien wedstrijden voor Lecce, waarvan drie als basisklant. De club ging akkoord met een contractontbinding, waardoor Haye zich nu transfervrij kan aansluiten bij ADO.

Haye speelde eerder in de jeugdopleiding van AZ en tekende daar in 2011 zijn eerste profcontract. Bij de Alkmaarders kwam hij in totaal tot 73 wedstrijden, met 2 doelpunten en 5 assists als resultaat. Bij Willem II, waar Haye eveneens twee jaar actief was bij de hoofdmacht, kwam hij tot 71 duels, waarin hij 5 keer scoorde en 4 assists wist af te leveren.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As is verheugd met de komst van Haye. “We zijn blij dat we na het sluiten van de markt nog Thom hebben kunnen vastleggen. Hij voegt creativiteit en dynamiek toe aan ons middenveld. Thom is een speler die een belangrijke spil in het positiespel kan zijn, maar ook een goede schakel tussen het middenveld en de aanval kan vormen. Met deze laatste transfer is de concurrentie binnen de ploeg weer wat vergroot", zo laat de sportbestuurder weten op de clubsite.