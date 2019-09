‘Hij wordt nooit vergeten bij Ajax, dat weet ik honderd procent zeker’

Lasse Schöne diende Ajax zeven seizoenen als speler en de middenvelder maakte in die periode deel uit van verschillende succesvolle elftallen. De naar Genoa vertrokken Deen stond met Ajax in de Europa League-finale in 2017 en bereikte afgelopen seizoen bijna de eindstrijd van de Champions League.

“Vorig seizoen werden we kampioen, wonnen we de beker en bereikten we de halve finale van de Champions League. Was dat dan het beste team? Ja, dat denk ik wel”, beantwoordt Schöne zijn eigen vraag in gesprek met Ajax Showtime. “Gelukkig heb ik ook in andere teams mogen spelen. Elk jaar was er wel iets bijzonders.” De routinier uit Denemarken liet Amsterdam achter zich met drie landstitels op zijn palmares.

“We hebben onder Peter (Bosz, red.) de finale van de Europa League gehaald (0-2 nederlaag tegen Manchester United, red.) en in de eerste twee jaar werden we Europees vroeg uitgeschakeld, maar werden we wel kampioen”, vervolgt Schöne zijn relaas. “Ik heb voor mooie teams gespeeld, maar afgelopen jaar stak er wel bovenuit. Het was bijzonder om dat mee te maken.” Ajax werd in de halve finale van het miljardenbal uitgeschakeld door Tottenham Hotspur, dat in de Johan Cruijff ArenA in extremis met 2-3 won.

De successen vallen echter in het niet bij het leed dat Abdelhak Nouri in 2017 trof. De middenvelder liep ruim twee jaar geleden blijvende hersenschade op door een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd van Ajax. “Het is moeilijk om daarover te praten, het is het absolute dieptepunt”, verzucht Schöne. “Het is nog steeds iets wat besproken wordt binnen de selectie, het heeft ons erg geraakt.” De ex-Ajacied zal zijn voormalige ploeggenoot nooit vergeten en dat geldt volgens hem ook voor de rest van de huidige Ajax-selectie. “Appie wordt nooit vergeten. Dat is iets wat ik honderd procent zeker weet.”