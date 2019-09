Pikant duel voor huurling: 'Mijn droom is om bij PSV door te breken’

Voor Armando Obispo is de uitwedstrijd van Vitesse tegen PSV van zaterdag er een met een speciaal tintje, want de verdediger wordt dit seizoen door de Eindhovenaren uitgeleend aan de huidige koploper in de Eredivisie. De ambitieuze Obispo speelt dan wel op huurbasis in Arnhem, doorbreken in de hoofdmacht van PSV blijft het ultieme doel.

De huurling moet nog een beetje wennen aan zijn status van huurling bij Vitesse. “Natuurlijk is het een beetje een gekke gewaarwording, na bijna een heel leven bij PSV”, vertelt de jeugdinternational aan het Eindhovens Dagblad. “Ik heb nog altijd de droom om in Eindhoven door te breken, maar heb deze stap nu nodig. Wekelijks spelen is heerlijk en ik wil deze kans grijpen. PSV is favoriet tegen ons, maar wij hebben een ploeg met de nodige ervaren spelers, waarmee we het elke tegenstander lastig kunnen maken.”

Volgens Obispo heeft trainer Leonid Slutsky een groot aandeel in de goede seizoensstart van Vitesse. “Voor en tijdens wedstrijden eist hij alles van ons en is het een ongelooflijk gedreven man. Daarbuiten komt hij bijvoorbeeld bij interviews heel ontspannen over en zo ervaart de groep het volgens mij ook”, aldus de twintigjarige verdediger. “Ik heb hem tot nu toe als een tactisch goede coach ervaren en als een trainer die zijn spelers mentaal ook op de goede manier kan raken.”

Obispo wil bij Vitesse niet alleen maar ervaring opdoen. “We hebben als doel om Europees voetbal te halen en beschikken over een selectie waarvoor een mooie plek in het linkerrijtje nu eenmaal het verwachtingspatroon is.” Vitesse staat als lijstaanvoerder een punt boven PSV, dat wel een duel minder heeft gespeeld en momenteel de derde plaats bezet in de Eredivisie. Obispo beschikt in het Philips Stadion over een contract tot medio 2021.