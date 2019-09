Ajax voert strijd aan frontlinie: ‘Ze betalen tot 500 miljoen aan salarissen’

De UEFA wilde vanaf 2024 rigoureuze veranderingen doorvoeren in het Europese clubvoetbal, maar vooralsnog vinden er nog geen grote verschuivingen plaats. De onenigheid binnen Europa over de opzet van toernooien dreigt diverse partijen uit elkaar te drijven. Directeur Jacco Swart van de European Leagues, een samenwerkingsverband van 36 profcompetities in 29 landen, beaamt in gesprek met de Volkskrant dat er veel onvrede is.

Het plan van de UEFA was om de Champions League-groepsfase te wijzigen naar vier poules van acht clubs in plaats van het huidige systeem met acht groepen van vier ploegen. Met grotere poules zouden clubs verzekerd zijn van minimaal veertien Europese wedstrijden, waarvan sommige vanuit commercieel oogpunt ook in het weekend en op andere continenten gespeeld zouden kunnen worden.

Sommige grootmachten in Europa willen meer wedstrijden spelen en dus meer geld vergaren in een bijna gesloten competitie, waarbij 24 van de 32 ploegen al verzekerd zouden blijven van deelname en nog slechts 4 clubs zich kunnen plaatsen via nationale competities. Door de onvrede en de ontstane commotie is een vergadering van de UEFA en prominenten deze week uitgesteld. "Er is veel verzet", weet Swart.

Onder anderen Ajax-directeur Edwin van der Sar, bestuurslid van de European Club Association, komt op voor clubs uit middelgrote landen en hield naar verluidt achter de schermen 'een warm pleidooi'. De oud-doelman wil onder meer graag minder kwalificatieduels voor deze clubs zien, terwijl hij ook meer tv-gelden wil regelen voor partijen uit middelgrote landen zoals Nederland, België, Schotland en Oekraïne.

Swart: "Dit is een belangrijke en spannende periode, vanwege het ontwerp van het Europese clubvoetbal op de middellange termijn, met alle mogelijke gevolgen voor de nationale competities. Wij willen alles doen om de nationale competities de bakermat te laten blijven van het voetbal." De sportbestuurder is bang dat bij de nieuwe opzet van de Champions League de financiële verschillen in Europa alleen maar zullen groeien.

"Het gat zal nooit meer worden gedicht, maar het voetbal is er niet alleen voor de grote clubs. Een nieuwe opzet mag niet ten koste gaan van al die andere clubs", vervolgt Swart, die benadrukt dat de absolute top klein is. "Slechts twaalf clubs hebben een omzet van 300 tot 800 miljoen euro. Ze betalen tot 500 miljoen aan salarissen. De UEFA dient op te komen voor het hele voetbal. Niet alleen voor Juventus, ook voor Excelsior."